ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

Komuta modülü ve sensör modülü olmak üzere iki kısımdan oluşan sistemin, tehditleri radar sensörleri, kameralar, radyo frekans detektörleri ve sinyal bozucularla tespit etme ve uzaktan sinyal bozucularla etkileyerek düşürme kapasitesi olduğu belirtildi. Sistemin daha önce karada ve denizde test edildiği açıklandı.