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ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS

İran ve ABD arasında kriz devam ederken her iki taraftan da gerilimi tırmandıracak açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD donanmasının, insansız hava araçlarına (İHA) karşı geliştirdiği yeni savunma sistemiyle İran'a ait İHA'yı düşürdüğü ileri sürüldü. ABD Savunma Bakanlığı tarafından doğrulanan habere göre, ABD'nin ürettiği yeni "MRZR LMADIS" adı verilen İHA-savar savunma sisteminin binlerce metre uzaktan İran'a ait bir İHA'yı sinyallerini karıştırarak düşürdüğü belirtildi.

22.07.2019 21:21 - Son Güncelleme: 22.07.2019 21:28
ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS

ABD donanmasının, insansız hava araçlarına (İHA) karşı geliştirdiği yeni savunma sistemiyle İran'a ait İHA'yı düşürdüğü ileri sürüldü.

ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS

Military.com internet sitesinde yer alan, ABD Savunma Bakanlığı tarafından doğrulanan habere göre, ABD'nin ürettiği yeni "MRZR LMADIS" adı verilen İHA-savar savunma sisteminin binlerce metre uzaktan İran'a ait bir İHA'yı sinyallerini karıştırarak düşürdüğü belirtildi.

ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS

TEST AMACI DIŞINDA İLK KEZ

Haberde USS Boxer adlı amfibi çıkarma gemisi Hürmüz Boğazı'nda seyir halindeyken, İran'a ait sabit kanatlı bir İHA'nın tehdit mesafesine yaklaşması üzerine, "savunma hamlesi" olarak düşürüldüğü ifade edildi. Küçük bir asker cipe yüklü olan elektronik harp sisteminin test amacı dışında ilk kez kullanıldığı kaydedildi.

ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

Komuta modülü ve sensör modülü olmak üzere iki kısımdan oluşan sistemin, tehditleri radar sensörleri, kameralar, radyo frekans detektörleri ve sinyal bozucularla tespit etme ve uzaktan sinyal bozucularla etkileyerek düşürme kapasitesi olduğu belirtildi. Sistemin daha önce karada ve denizde test edildiği açıklandı.

ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS

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