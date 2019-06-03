Donald Trump İngiltere'de böyle karşılandı
İngiltere'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Buckingham Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
03.06.2019 17:03
- Son Güncelleme: 03.06.2019 17:08
Kraliçe 2. Elizabeth ile İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla tarafından karşılanan Trump ve eşi için Buckingham Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlendi. Top atışlarının yapıldığı resmi törende iki ülkenin milli marşları okundu. Trump'ın askeri kıtayı teftiş etmesinin ardından tören sona erdi.
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