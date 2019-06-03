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Donald Trump İngiltere'de böyle karşılandı

İngiltere'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Buckingham Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

03.06.2019 17:03 - Son Güncelleme: 03.06.2019 17:08
Donald Trump İngiltere'de böyle karşılandı

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in daveti üzerine başkent Londra'ya geldi. Trump ve eşi, ABD'nin Londra Büyükelçiliğinden kalkan özel helikopterle Buckingham Sarayı'na geldi.

Donald Trump İngiltere'de böyle karşılandı

Kraliçe 2. Elizabeth ile İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla tarafından karşılanan Trump ve eşi için Buckingham Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlendi. Top atışlarının yapıldığı resmi törende iki ülkenin milli marşları okundu. Trump'ın askeri kıtayı teftiş etmesinin ardından tören sona erdi.

Donald Trump İngiltere'de böyle karşılandı

Londra'ya 3 günlük ziyaret gerçekleştiren Trump, akşam saatlerinde sarayda onuruna verilecek yemeğe katılacak. Ziyareti kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya gelecek.

Donald Trump İngiltere'de böyle karşılandı

Portsmouth'da Normandiya çıkarmasının 75. yılı anma törenlerine katılacak olan Trump, İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi ile çay partisinde görüşecek.

Donald Trump İngiltere'de böyle karşılandı
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