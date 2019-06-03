Donald Trump İngiltere'de böyle karşılandı

Kraliçe 2. Elizabeth ile İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla tarafından karşılanan Trump ve eşi için Buckingham Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlendi. Top atışlarının yapıldığı resmi törende iki ülkenin milli marşları okundu. Trump'ın askeri kıtayı teftiş etmesinin ardından tören sona erdi.