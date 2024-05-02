Amerikan baharı başladı! Gazze ateşi Joe Biden’ı yakacak: Seçim öncesi bölünme sinyali! Polis saldırıyor öğrenciler direnişi bırakmıyor

ABD'de Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve tüm ülkeyi etkisi altına alan Gazze eylemleri devam ediyor. ABD polisi, kampüslere baskın düzenleyip Gazze için ateşkes çağrısı yapan öğrencilere şiddet uygularken İngiliz basını ise ABD Başkanı Joe Biden'ın zorlu bir sürece girdiğine dikkat çekti. The Economist, ABD'nin sözde demokrasisini vurgularken Gazze eylemcilerinin polise saldırmadığına da dikkat çekti. Kasım 2024 başkanlık seçimlerine hazırlanan Joe Biden ise iç bölünme riskiyle karşı karşıya kalıyor.