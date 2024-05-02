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Amerikan baharı başladı! Gazze ateşi Joe Biden’ı yakacak: Seçim öncesi bölünme sinyali! Polis saldırıyor öğrenciler direnişi bırakmıyor

ABD'de Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve tüm ülkeyi etkisi altına alan Gazze eylemleri devam ediyor. ABD polisi, kampüslere baskın düzenleyip Gazze için ateşkes çağrısı yapan öğrencilere şiddet uygularken İngiliz basını ise ABD Başkanı Joe Biden'ın zorlu bir sürece girdiğine dikkat çekti. The Economist, ABD'nin sözde demokrasisini vurgularken Gazze eylemcilerinin polise saldırmadığına da dikkat çekti. Kasım 2024 başkanlık seçimlerine hazırlanan Joe Biden ise iç bölünme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 09:46 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 22:26
Amerikan baharı başladı! Gazze ateşi Joe Biden’ı yakacak: Seçim öncesi bölünme sinyali! Polis saldırıyor öğrenciler direnişi bırakmıyor 1

ABD'de Gazze direnişi devam ediyor.

ABD'de öğrencilerden Gazze eylemi!

Amerikan baharı başladı! Gazze ateşi Joe Biden’ı yakacak: Seçim öncesi bölünme sinyali! Polis saldırıyor öğrenciler direnişi bırakmıyor 2

Ülke çapında ayaklanan ve günlerdir kampüslerde nöbet tutan öğrenciler polis şiddetine rağmen Gazze için direnişi sürdürüyor. ABD polisi ise öğrencilere canlı yayında, dünyanın gözü önünde sert müdahalede bulunuyor.

ABD polisinden Gazze direnişçilerine canlı yayında sert müdahale

Amerikan baharı başladı! Gazze ateşi Joe Biden’ı yakacak: Seçim öncesi bölünme sinyali! Polis saldırıyor öğrenciler direnişi bırakmıyor 3

ABD polisi Gazze için direnişe devam eden öğrencilere plastik mermi ile saldırırken ters kelepçe ile gözaltına alıyor.

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