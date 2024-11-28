Robert F. Kennedy Jr. gizli seks günlüklerinde ünlüleri kötüledi! Tom Hanks’ten Bill Clinton’a sır defter

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın sağlık bakanı adayı ilan ettiği Robert F. Kennedy Jr . bu kez de Hollywood yıldızları ve ABD'li siyasiler gibi dünyaca ünlü isimler hakkında seks günlüklerinde yaptığı yorumlarla gündeme damga vurdu.

JKF Jr. Tom Hanks için "Dünyadaki en şanslı adam gibi görünmesine rağmen adamın kronik bir şikayetçi olduğunu düşünüyordum" ifadelerini kullanıyor.

JFK Jr. Bruce Willis ile ilgili ise "Willis'in ne kadar zayıf ve güçlü olduğuna şaşırdım, neredeyse zayıf. Filmlerde kaslı ve sert görünüyor." ifadelerini kullandı.

Kennedy, 1999 yılında Los Angeles'a yaptığı bir seyahatte Rob Reiner ile öğle yemeği yedi ve Culver Stüdyoları'nda çekilen "Bizim Hikayemiz" filminin setinde oyuncular Michelle Pfeiffer ve Bruce Willis ile tanıştı.

"BRUCE WILLES'İN NE KADAR ZAYIF OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM"

BILL CLINTON İÇİN NELER YAZDI?

Bir zamanlar Bill Clinton hayranı olduğunu kabul eden RFK Jr. eski başkanın 2001 yılında federal telegraf dolandırıcılığı ve şantaj ile suçlanan ve İsviçre'ye kaçan finansçı Marc Rich'i affetmesi dolayısıyla Clinton'a kızgındı.

Kennedy 29 Ocak'ta "son derece kusurlu" Clinton için "Ona inanan herkesi ıvır zıvır ve bu aflar karşılığında elde ettiği diğer her şey için sattı" diye yazıyor.

Kennedy, Porto Riko kıyılarında bir doğa koruma alanı olan Vieques'in bombalanmaya devam etmesi üzerine Clinton yönetiminin üst düzey üyeleriyle konuşma girişimlerini anlatıyor.

"Donald Rumsfeld'den bir telefon aldım" diyen Kennedy, 16 Ocak 2001'de, eski savunma bakanına atıfta bulunarak "Hillary [Clinton] onu aramamı söyledi. Çok neşeliydi ve bana annesinden ve onu ne kadar çok sevdiğinden bahsetti." ifadelerini kullandı.