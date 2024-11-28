Robert F. Kennedy Jr. gizli seks günlüklerinde ünlüleri kötüledi! Tom Hanks’ten Bill Clinton’a sır defter

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın sağlık bakanı adayı ilan ettiği Robert F. Kennedy Jr. bu kez de Hollywood yıldızları ve ABD'li siyasiler gibi dünyaca ünlü isimler hakkında seks günlüklerinde yaptığı yorumlarla gündeme damga vurdu.
KENNEDY JR'DAN TOM HANKS DEDİKODUSU
Kennedy Jr. dünyaca ünlü aktör Tom Hanks hakkındaki notlarında Şubat 2000'de "Forrest Gump" yıldızıyla bir etkinliğe gönülsüzce gittiğini yazıyor.
JKF Jr. Tom Hanks için "Dünyadaki en şanslı adam gibi görünmesine rağmen adamın kronik bir şikayetçi olduğunu düşünüyordum" ifadelerini kullanıyor.
"BRUCE WILLES'İN NE KADAR ZAYIF OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM"
Kennedy, 1999 yılında Los Angeles'a yaptığı bir seyahatte Rob Reiner ile öğle yemeği yedi ve Culver Stüdyoları'nda çekilen "Bizim Hikayemiz" filminin setinde oyuncular Michelle Pfeiffer ve Bruce Willis ile tanıştı.
JFK Jr. Bruce Willis ile ilgili ise "Willis'in ne kadar zayıf ve güçlü olduğuna şaşırdım, neredeyse zayıf. Filmlerde kaslı ve sert görünüyor." ifadelerini kullandı.
BILL CLINTON İÇİN NELER YAZDI?
Bir zamanlar Bill Clinton hayranı olduğunu kabul eden RFK Jr. eski başkanın 2001 yılında federal telegraf dolandırıcılığı ve şantaj ile suçlanan ve İsviçre'ye kaçan finansçı Marc Rich'i affetmesi dolayısıyla Clinton'a kızgındı.
Kennedy 29 Ocak'ta "son derece kusurlu" Clinton için "Ona inanan herkesi ıvır zıvır ve bu aflar karşılığında elde ettiği diğer her şey için sattı" diye yazıyor.
Kennedy, Porto Riko kıyılarında bir doğa koruma alanı olan Vieques'in bombalanmaya devam etmesi üzerine Clinton yönetiminin üst düzey üyeleriyle konuşma girişimlerini anlatıyor.
"Donald Rumsfeld'den bir telefon aldım" diyen Kennedy, 16 Ocak 2001'de, eski savunma bakanına atıfta bulunarak "Hillary [Clinton] onu aramamı söyledi. Çok neşeliydi ve bana annesinden ve onu ne kadar çok sevdiğinden bahsetti." ifadelerini kullandı.
ALEC BALDWIN: DÜŞÜNCESİZ KÜÇÜK BİR DOMUZ
Kennedy Jr., ünlü oyuncu Alec Baldwin'in ise "Kim Basinger'dan boşanması hakkında konuşmak için aradığını" yazıyor. Baldwin, kızı Ireland 11 yaşındayken sızdırılan bir telefon mesajında ondan "kaba, düşüncesiz küçük bir domuz" diye söz etmişti.
Temmuz 2001'de Kennedy, sivil haklar aktivisti Al Sharpton ve diğerleriyle birlikte Vieques protestolarındaki rolü nedeniyle Porto Riko'da 30 gün hapis cezasına çarptırıldı.
HAPİSHANEDE GÜNLÜK TUTTU
Kennedy Jr'ın hapishanede geçirdiği süre boyunca, sarı kağıtlara günlük tutmaya devam ettiği belirtiliyor. Kennedy, 12 Temmuz'da parmaklıklar ardında geçirdiği zamandan ne kadar keyif aldığını belirtiyor. "Gerçekten bir molaya ihtiyacım vardı ve burası mükemmel bir yer" diyen JFK Jr Alan Schom'un 1997 tarihli Napoleon Bonaparte biyografisini okuduğunu ekliyor ve "okuduğum en karamsar kitaplardan biri" diyor.
Kennedy, kısa bir süre önce gazeteci Hunter S. Thompson'ın kitabından uyarlanan "Fear and Loathing in Las Vegas" filminde rol alan Porto Rikolu aktör Benicio del Toro tarafından ziyaret ediliyor. Kennedy; Thompson, aktör Leonardo DiCaprio, Vieques ve "dolandırıcı Dana" hakkında konuştuklarını yazıyor.
AİLESİNİ DE HEDEF ALDI
Kennedy günlüklerinde kendi ailesini de hedef alıyor. Mart 2001'de küçük kardeşi Christopher'ı ziyaret ettiği Chicago gezisi sırasında Kennedy, kuzeni Caroline Kennedy ile evli olan Edwin Schlossberg'i eleştiyor.
Kennedy, halası Jackie Kennedy Onassis'in vasiyetini yeniden yazmakla suçladığı sanatçı Schlossberg için "Kendisini bir finans dehası olarak görüyor" diyor.
JFK Jr., John elbette her şeye kayıtsızdı" diye yazmaya devam ederken kuzeni ve Jackie'nin oğlu John F. Kennedy Jr'a atıfta bulunduğu düşünülüyor.
"GÜÇLÜ ŞEYTANLARIN KÖLESİ"
The New York Post'un ulaştığı üç ciltlik gizli günlüklerde Kennedy, seks söz konusu olduğunda "vahşi dürtülerin" ve "güçlü şeytanların" kölesi olduğunu itiraf etti. Günlükler 2013 yılında, ikinci eşi Mary Richardson Kennedy'nin intiharından bir yıl sonra ortaya çıktı.
BİRLİKTE OLDUĞU KADINLARI KATEGORİZE ETTİ
Kennedy'nin çocukları ve Mary ile olan evliliğinin yanı sıra çevreci gruplar adına yaptığı küresel seyahatleri de içeren bu kayıtlarda, her bir kaydın yanında 1'den 10'a kadar numaralar bulunan kadın isimleri de yer alıyor.
Mary bir sırdaşına, kodların cinsel eylemlere karşılık geldiğini, 10'un cinsel ilişki anlamına geldiğini söyledi.