RAMAZAN İMSAKİYE
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Doğu Akdeniz'de Yunanistan'dan savaş çıkaracak hamle! Türkiye'ye karşı adalara İsrail füzesi!

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın gerilim artıran hamlelerinin ardı arkası kesilmiyor. Yunan medyası Atina yönetimiyle Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifak kuran İsrail'den alınacak Spike NLOS füze sistemini manşetlerine taşıdı. Söz konusu habere 'Türk denizaltılarının kabusu yakında Ege Denizi'nin üzerinde' başlığını atan Yunan medyası, İsrail'den alınacak Spike NLOS füze sisteminin konuşlandırılacağı adayı da açıkladı. İşte detaylar…

28.04.2021 15:51 - Son Güncelleme: 28.04.2021 15:51
Doğu Akdeniz'de Yunanistan'dan savaş çıkaracak hamle! Türkiye'ye karşı adalara İsrail füzesi!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ankara'da yol açtığı skandalın ardından bir süre sessizliğe bürünen Yunan medyası, Türkiye'yi hedef alan haberlere geri döndü.

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Doğu Akdeniz'de Yunanistan'dan savaş çıkaracak hamle! Türkiye'ye karşı adalara İsrail füzesi!

'Romeo kalkış yapıyor: Türk denizaltılarının kabusu yakında Ege Denizi'nin üzerinde' başlığını kullanan yerel medya, ABD'den satın alınan helikopterlerin kısa süre içinde teslim alınacağını yazdı.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'dan savaş çıkaracak hamle! Türkiye'ye karşı adalara İsrail füzesi!

Haberlere göre, ABD'li Lockheed Martin firması tarafından üretilen MH-60R helikopterleri için Amerikan donanmasından yetkililer Mayıs ayında Yunanistan'a geliyor.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'dan savaş çıkaracak hamle! Türkiye'ye karşı adalara İsrail füzesi!

Yunan pilotlar, dar alanlara iniş yapmasıyla bilinen ve kısaca Romeo olarak bilinen helikopterler için eğitimden geçirilecek. Helikopter projesi, Yunanistan'a 600 milyon dolara mal oluyor.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'dan savaş çıkaracak hamle! Türkiye'ye karşı adalara İsrail füzesi!

FÜZELER EGE'DEKİ ADALARA
Yunan medyasında dikkat çeken bir başka haber ise, Atina yönetimiyle Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifak kuran İsrail'den alınacak Spike NLOS füze sistemi oldu.