Doğu Akdeniz'de Yunanistan'dan savaş çıkaracak hamle! Türkiye'ye karşı adalara İsrail füzesi!
Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın gerilim artıran hamlelerinin ardı arkası kesilmiyor. Yunan medyası Atina yönetimiyle Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifak kuran İsrail'den alınacak Spike NLOS füze sistemini manşetlerine taşıdı. Söz konusu habere 'Türk denizaltılarının kabusu yakında Ege Denizi'nin üzerinde' başlığını atan Yunan medyası, İsrail'den alınacak Spike NLOS füze sisteminin konuşlandırılacağı adayı da açıkladı. İşte detaylar…
28.04.2021 15:51
- Son Güncelleme: 28.04.2021 15:51