Kolombiya'nın bir zamanlar en tehlikelisi şimdiyse hayalet olan kasabası: El Placer
Kolombiya'nın Putumayo eyaletindeki El Placer kasabası, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve hükümet güçleri arasında yaşanan 52 yıllık iç savaşın izlerini taşıyor. İşte kasabadan görüntüler...
28.04.2021 20:14
- Son Güncelleme: 28.04.2021 20:26
Putumayo ormanının ortasında yaşayan bölge halkının evlerindeki eskime ve yıpranma savaşın izlerini halk için hala sıcak tutarken bölge halkı 52 yıllık savaşı bir an bile olsun unutmuyor.
Özellikle 1980'lerin son döneminde Pablo Escobar ve uyuşturucu kartelleri şehirde büyük tahribatlara yol açarken olaylar ülke çapına yayılmıştı.
Kolombiya'da on yıllar boyunca ülke çatışmalar yaşamış, özellikle El Placer kasabasının halkı olaylardan derinden etkilenmişti.
Bir zamanlar dünyanın en şiddetli yerleri arasında gösterilen bölgenin yerel halkı ise olayın izlerini hala hayatlarının tam ortasında hissederken bölgede 2012 yılında Hafıza müzesi adı verilen ve olayların fotoğraflarının yer aldığı bir müze hayata geçirildi.