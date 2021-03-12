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Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye açık savaş! Yunanistan'ın safında yer alan ABD'den skandal açıklama! 5 bin asker, 22 savaş gemisi...

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin varlığından rahatsız olan Yunanistan, ABD'yi de yanına alarak tahriklerine devam ediyor. Yunanistan'ın safında olacağını alenen duyuran ABD'de geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Blinken'in Türkiye karşıtı açıklamaları büyük tepki çekmişti. ABD'den bir tehlikeli adım daha geldi. Dün gece yarısı yapılan açıklamada uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ın başını çektiği ABD filosu, Akdeniz'in ortasında Yunanistan deniz kuvvetleriyle birlikte tatbikat gerçekleştirdiği duyuruldu.

12.03.2021 09:59 - Son Güncelleme: 12.03.2021 09:59
Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye açık savaş! Yunanistan'ın safında yer alan ABD'den skandal açıklama! 5 bin asker, 22 savaş gemisi...

Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının ardından ABD çok tehlikeli bir adım daha attı, resmi açıklama Perşembe günü gece yarısı geldi.

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Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye açık savaş! Yunanistan'ın safında yer alan ABD'den skandal açıklama! 5 bin asker, 22 savaş gemisi...

Uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ın başını çektiği ABD filosu, Akdeniz'in ortasında Yunanistan deniz kuvvetleriyle birlikte tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye açık savaş! Yunanistan'ın safında yer alan ABD'den skandal açıklama! 5 bin asker, 22 savaş gemisi...

ABD'nin Avrupa-Afrika Deniz Kuvvetleri, IKE Taarruz Grubu'nun Doğu Akdeniz'de Yunan ordusuyla giriştiği savaş oyununda denizaltıların da seyrettiğini ve jetlerin havalandığını açıkladı.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye açık savaş! Yunanistan'ın safında yer alan ABD'den skandal açıklama! 5 bin asker, 22 savaş gemisi...

BÜYÜKELÇİ'DEN SKANDAL AÇIKLAMA
ABD'nin Doğu Akdeniz'de istikrar için Yunanistan'la işbirliğini artıracağı vurgulanan resmi açıklamada, tatbikatın tüm organizasyonunun Yunan deniz kuvvetleri komutanlığı tarafından yapıldığı belirtildi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye açık savaş! Yunanistan'ın safında yer alan ABD'den skandal açıklama! 5 bin asker, 22 savaş gemisi...

ABD'nin Yunanistan hayranı Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, iki ülkenin savunma işbirliğinin her geçen gün güçlendiğini dile getirip "Özellikle IKE Taarruz Grubu'nu Akdeniz'de görmekten gurur duyuyuyorum" dedi.