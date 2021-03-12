Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye açık savaş! Yunanistan'ın safında yer alan ABD'den skandal açıklama! 5 bin asker, 22 savaş gemisi...
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin varlığından rahatsız olan Yunanistan, ABD'yi de yanına alarak tahriklerine devam ediyor. Yunanistan'ın safında olacağını alenen duyuran ABD'de geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Blinken'in Türkiye karşıtı açıklamaları büyük tepki çekmişti. ABD'den bir tehlikeli adım daha geldi. Dün gece yarısı yapılan açıklamada uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ın başını çektiği ABD filosu, Akdeniz'in ortasında Yunanistan deniz kuvvetleriyle birlikte tatbikat gerçekleştirdiği duyuruldu.
12.03.2021 09:59
- Son Güncelleme: 12.03.2021 09:59