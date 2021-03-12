Bugünkü
Takvim

Doğu Akdeniz'de büyük yalan! ABD ifşa etti Yunanistan yerin dibine girdi! Silah hibesi...

Doğu Akdeniz'de gerilimi sürekli artıran Yunanistan'ın bir yalanı daha ortaya çıktı. Türkiye varlığını hazmedemeyen Yunanistan, safına çekebildiği ABD'nin kendisine silah hibesi yaptığını manşetlerden duyurmuştu. Yunan medyasının, ABD'nin Yunanistan ordusunu güçlendirmek için aralarında AH-64 Appache ve OH-58D tipi saldırı helikopterlerinin de bulunduğu çok sayıda silah ve ekipmanı hibe etmeyi planladığına yönelik haberleri yalanlandı.

12.03.2021 14:10 - Son Güncelleme: 12.03.2021 15:07
Doğu Akdeniz'de büyük yalan! ABD ifşa etti Yunanistan yerin dibine girdi! Silah hibesi...

Yunan medyasının, ABD'nin Yunanistan ordusuna çok sayıda askeri ekipman ve silah hibe edeceği haberleri tartışmalara yol açarken, ABD'den yanıt gecikmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Doğu Akdeniz'de büyük yalan! ABD ifşa etti Yunanistan yerin dibine girdi! Silah hibesi...

İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Dışişleri yetkilisi, "İhtiyaç Fazlası Savunma Malzemesi (EDA) programı bir hibe değil satış programıdır ve Yunanistan bunun için kendi ulusal fonlarını kullanıyor." dedi.

Doğu Akdeniz'de büyük yalan! ABD ifşa etti Yunanistan yerin dibine girdi! Silah hibesi...

Bazı zamanlarda EDA kapsamında satılan malzemelerin yenilenmesine dair maliyetlerin, ABD'nin güvenlik yardımı programı kapsamında ABD tarafından karşılanabildiğini ifade eden yetkili, "Ama NATO ortaklarının genellikle böyle bir yardıma ihtiyaçları olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Akdeniz'de büyük yalan! ABD ifşa etti Yunanistan yerin dibine girdi! Silah hibesi...

ABD'nin tıpkı Türkiye ile olduğu gibi Yunanistan ile de güçlü bir Dış Askeri Satış programı olduğuna dikkati çeken yetkili, diğer NATO ortakları ile olduğu gibi ABD'nin İhtiyaç Fazlası Savunma Malzemeleri programı kapsamında Yunanistan'a da malzeme verdiğini belirtti.

Doğu Akdeniz'de büyük yalan! ABD ifşa etti Yunanistan yerin dibine girdi! Silah hibesi...

Yunan medyası, ABD'nin Yunanistan ordusuna, 9 adet AH-64D Apache saldırı helikopteri, 50 adet OH-58D saldırı helikopteri, 350 adet M-2A2 zırhlı personel taşıyıcı paletli tank,