Doğu Akdeniz'de büyük yalan! ABD ifşa etti Yunanistan yerin dibine girdi! Silah hibesi...
Doğu Akdeniz'de gerilimi sürekli artıran Yunanistan'ın bir yalanı daha ortaya çıktı. Türkiye varlığını hazmedemeyen Yunanistan, safına çekebildiği ABD'nin kendisine silah hibesi yaptığını manşetlerden duyurmuştu. Yunan medyasının, ABD'nin Yunanistan ordusunu güçlendirmek için aralarında AH-64 Appache ve OH-58D tipi saldırı helikopterlerinin de bulunduğu çok sayıda silah ve ekipmanı hibe etmeyi planladığına yönelik haberleri yalanlandı.
12.03.2021 14:10
- Son Güncelleme: 12.03.2021 15:07