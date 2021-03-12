Ermenistan kirli ittifakı itiraf etti: Dağlık Karabağ'da ölen 248 PKK'lının cesedi morgda bekliyor

Bize saldıran odaklar bunları görmedi. Şimdi Erivan'da yaşanan olay kara propagandanın çöktüğünün ispatıdır. Azerbaycan devleti, cephede şehit düşen ve gazi olan askerlerinin listesini savaştan 20 gün sonra sonlandırdı. Kimliği belirlenemeyen, muallakta kalan tek bir naaşımız yok. Çünkü bizim saflarımız netti"' diye konuştu.