Ermenistan kirli ittifakı itiraf etti: Dağlık Karabağ'da ölen 248 PKK'lının cesedi morgda bekliyor
30 yıldır işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'ı aldığı büyük hezimetle Azerbaycan'a bırakmak zorunda kalan Ermenistan'dan PKK ile yapılan ittifakı gözler önüne seren bir itiraf geldi. Karabağ savaşında işgalci Ermenilere desteğe giden PKK'lı militanların cesetleri ortada kaldı. Ermenistan Sağlık Bakanlığı, 248 cesedin morglarda bekletildiğini doğruladı.
12.03.2021 09:01
- Son Güncelleme: 12.03.2021 09:08
Bize saldıran odaklar bunları görmedi. Şimdi Erivan'da yaşanan olay kara propagandanın çöktüğünün ispatıdır. Azerbaycan devleti, cephede şehit düşen ve gazi olan askerlerinin listesini savaştan 20 gün sonra sonlandırdı. Kimliği belirlenemeyen, muallakta kalan tek bir naaşımız yok. Çünkü bizim saflarımız netti"' diye konuştu.