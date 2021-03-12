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Ermenistan kirli ittifakı itiraf etti: Dağlık Karabağ'da ölen 248 PKK'lının cesedi morgda bekliyor

30 yıldır işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'ı aldığı büyük hezimetle Azerbaycan'a bırakmak zorunda kalan Ermenistan'dan PKK ile yapılan ittifakı gözler önüne seren bir itiraf geldi. Karabağ savaşında işgalci Ermenilere desteğe giden PKK'lı militanların cesetleri ortada kaldı. Ermenistan Sağlık Bakanlığı, 248 cesedin morglarda bekletildiğini doğruladı.

12.03.2021 09:01 - Son Güncelleme: 12.03.2021 09:08
Ermenistan kirli ittifakı itiraf etti: Dağlık Karabağ'da ölen 248 PKK'lının cesedi morgda bekliyor

İşgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarıldığı Karabağ savaşında işgalci Ermenilere desteğe giden PKK militanlarının cesedi Erivan'daki morglarda kaldı. Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Danışmanı Behruz Hasanov, Azerbaycan bu ölüler arasında PKK militanların bulunduğunu söyledi.

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Ermenistan kirli ittifakı itiraf etti: Dağlık Karabağ'da ölen 248 PKK'lının cesedi morgda bekliyor

Ermenistan Sağlık Bakanlığı ülkede halen sahibi çıkmayan 248 cesedin morglarda bekletildiğini resmen doğruladı. Ermeni medyası, bu cesetlerin ülke dışından gelen militanlara ait olduğunu yazdı.

Ermenistan kirli ittifakı itiraf etti: Dağlık Karabağ'da ölen 248 PKK'lının cesedi morgda bekliyor

Ermeni kanalı Azat TV, Ermenistan ve Karabağlı ailelerin ölülerini teslim aldığını ve aradan geçen dört aylık süreye rağmen bekletilen cesetlerin ciddi bir problem teşkil ettiği bilgisini paylaştı.

Ermenistan kirli ittifakı itiraf etti: Dağlık Karabağ'da ölen 248 PKK'lının cesedi morgda bekliyor

KARA PROPAGANDA ÇÖKTÜ
Gazetemize konuşan Behruz Hasanov "Savaş döneminde birçok Ermeni destekçisi ülke bize paralı savaşçı iftirası attı. Oysa Ermeni çeteler arasında yüzlerce farklı ülkelerden gelen militan savaştı.

Ermenistan kirli ittifakı itiraf etti: Dağlık Karabağ'da ölen 248 PKK'lının cesedi morgda bekliyor

Bize saldıran odaklar bunları görmedi. Şimdi Erivan'da yaşanan olay kara propagandanın çöktüğünün ispatıdır. Azerbaycan devleti, cephede şehit düşen ve gazi olan askerlerinin listesini savaştan 20 gün sonra sonlandırdı. Kimliği belirlenemeyen, muallakta kalan tek bir naaşımız yok. Çünkü bizim saflarımız netti"' diye konuştu.