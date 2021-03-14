İngiltere'de kadınlar sokağa döküldü! Korkunç cinayeti protesto ettiler! Sapık polis...

İngiltere'nin başkenti Londra'da 33 yaşındaki Sarah Everard'a olanlar dünyayı ayağa kaldırdı. Everard'ın kaybolmasıyla bağlantılı olarak halen görevde olan bir polis memurunun tutuklandığının ortaya çıkmasının ardından kadınlar protesto için sokağa döküldü. Kalabalığa dağılmaları uyarısında bulunan polis daha sonra konuşma yapan kadınları fiziki güç kullanarak engelledi. Twitter'da paylaşılan videolarda müdahale edilen bazı kadınların polis minibüslerine bindirildiği görüldü. Öte yandan mahrem yerlerin teşhir edilmesi iddiası ise şok etkisi yarattı.

14.03.2021 13:18 - Son Güncelleme: 14.03.2021 13:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





