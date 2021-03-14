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İngiltere'de kadınlar sokağa döküldü! Korkunç cinayeti protesto ettiler! Sapık polis...

İngiltere'nin başkenti Londra'da 33 yaşındaki Sarah Everard'a olanlar dünyayı ayağa kaldırdı. Everard'ın kaybolmasıyla bağlantılı olarak halen görevde olan bir polis memurunun tutuklandığının ortaya çıkmasının ardından kadınlar protesto için sokağa döküldü. Kalabalığa dağılmaları uyarısında bulunan polis daha sonra konuşma yapan kadınları fiziki güç kullanarak engelledi. Twitter'da paylaşılan videolarda müdahale edilen bazı kadınların polis minibüslerine bindirildiği görüldü. Öte yandan mahrem yerlerin teşhir edilmesi iddiası ise şok etkisi yarattı.

14.03.2021 13:18 - Son Güncelleme: 14.03.2021 13:18
İngiltere'de kadınlar sokağa döküldü! Korkunç cinayeti protesto ettiler! Sapık polis...

Onlarca polis memuru kentin dört bir yanında onu arıyordu. 33 yaşındaki kadın, yeşil yağmurluk, beyaz desenli lacivert pantolon ve turkuaz ile turuncu spor ayakkabılarla görülmüştü. Arama yapılan bölgede insan kalıntılarının bulunması şok etkisi yarattı. Sonrasında olanlar ise dünyayı ayağa kaldırdı...

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İngiltere'de kadınlar sokağa döküldü! Korkunç cinayeti protesto ettiler! Sapık polis...

Ülke onun için seferber oldu... 33 yaşındaki pazarlama yöneticisi, 3 Mart günü saat 21.00 sıralarında bir arkadaşının evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Genç kadının, son olarak 21.30 civarında bir evin kapı zilindeki kamerada görüldüğü belirlendi.

İngiltere'de kadınlar sokağa döküldü! Korkunç cinayeti protesto ettiler! Sapık polis...

Sarah Everard adlı genç kadının, kaybolmadan önce erkek arkadaşıyla 15 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Sarah, bu konuşma sırasında erkek arkadaşı Josh Lowth ile ertesi gün buluşmak üzere plan yapmıştı. Ancak bu buluşma asla gerçekleşmedi.

İngiltere'de kadınlar sokağa döküldü! Korkunç cinayeti protesto ettiler! Sapık polis...

ONLARCA POLİS ONU ARADI
Durham Üniversitesi mezunu Everard'ın bulunması için onlarca polis memuru görevlendirildi. Arama çalışmalarında polis köpekleri de kullanıldı.

İngiltere'de kadınlar sokağa döküldü! Korkunç cinayeti protesto ettiler! Sapık polis...

Ailesi ve arkadaşları, Everard'ın bulunmasına yardımcı olmak için sosyal medyadan çağrılar yaptı. Ailesi, haber vermeden ortadan kaybolacak karakterde biri olmadığını söyledi.