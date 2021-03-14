İngiltere'de kadınlar sokağa döküldü! Korkunç cinayeti protesto ettiler! Sapık polis...
İngiltere'nin başkenti Londra'da 33 yaşındaki Sarah Everard'a olanlar dünyayı ayağa kaldırdı. Everard'ın kaybolmasıyla bağlantılı olarak halen görevde olan bir polis memurunun tutuklandığının ortaya çıkmasının ardından kadınlar protesto için sokağa döküldü. Kalabalığa dağılmaları uyarısında bulunan polis daha sonra konuşma yapan kadınları fiziki güç kullanarak engelledi. Twitter'da paylaşılan videolarda müdahale edilen bazı kadınların polis minibüslerine bindirildiği görüldü. Öte yandan mahrem yerlerin teşhir edilmesi iddiası ise şok etkisi yarattı.
Onlarca polis memuru kentin dört bir yanında onu arıyordu. 33 yaşındaki kadın, yeşil yağmurluk, beyaz desenli lacivert pantolon ve turkuaz ile turuncu spor ayakkabılarla görülmüştü. Arama yapılan bölgede insan kalıntılarının bulunması şok etkisi yarattı. Sonrasında olanlar ise dünyayı ayağa kaldırdı...