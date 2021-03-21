Doğu Akdeniz'de savaş kapıda! İngiltere Rusya'yı suçladı kıyamet koptu! Yunan medyası...

Doğu Akdeniz'de sürekli olarak gerilimi artıran Yunanistan, Türkiye'yi Kıbrıs konusunda da taciz ederken bu sefer de savaş çığırtkanlığı yapmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Türk-Rus ilişkilerini hedef alarak skandal iddialar ortaya atan Yunanistan, şimdi de Rusya'nın Batı ile savaş halinde olduğunu yazdı. İngiltere'nin Kremlin'i hedef alması üzerine harekete geçen Yunan medyası, "Artık tüm dünyada Rusya ile Batı arasında ilan edilmemiş bir 'savaş' olduğu kabul edilmeye başlandı" ifadelerine yer verdi.

21.03.2021 10:02 - Son Güncelleme: 21.03.2021 10:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





