Doğu Akdeniz'de savaş kapıda! İngiltere Rusya'yı suçladı kıyamet koptu! Yunan medyası...
Doğu Akdeniz'de sürekli olarak gerilimi artıran Yunanistan, Türkiye'yi Kıbrıs konusunda da taciz ederken bu sefer de savaş çığırtkanlığı yapmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Türk-Rus ilişkilerini hedef alarak skandal iddialar ortaya atan Yunanistan, şimdi de Rusya'nın Batı ile savaş halinde olduğunu yazdı. İngiltere'nin Kremlin'i hedef alması üzerine harekete geçen Yunan medyası, "Artık tüm dünyada Rusya ile Batı arasında ilan edilmemiş bir 'savaş' olduğu kabul edilmeye başlandı" ifadelerine yer verdi.
Gelişen son dakika olayları tüm dünyada deprem etkisi yarattı. İngiltere, Kremlin'i hedef alarak "Güney Kıbrıs'taki üslerimize saldırı düzenlendi" dedi, ortalık yangın yerine döndü. Moskova'dan da İngiliz hükümetine "nükleer" çıkışı geldi. İngiltere üzerinden NATO' ile çarpışma noktasına gelindiğini belirten habere göre, ipler her an kopabilir.
Bu korkunç ifadelerle başlayan habere göre resme pek de beklenmedik bir dev dahil oluyor: Nükleer cephaneliğini artıracağını açıklayan İngiltere. Yunan basınında yer alan haber şöyle devam ediyor: Bugün İngiliz istihbarat servislerinin Rusya'yı, Güney Kıbrıs'ta bulunan üslerindeki askeri uçaklarına karşı güçlü bir elektronik saldırı düzenlemekle suçladıkları öğrenildi.
Londra, Güney Kıbrıs'tan kalkan İngiliz nakliye uçaklarına karşı, muhtemelen Suriye'deki Rus gemileri ve üsleri tarafından gerçekleştirilen büyük ölçekli bir Rus elektronik harp operasyonu bildirdi. Bu bilgi, İngiliz askeri istihbarat servislerinden bir kaynakla konuşan the Times gazetesi tarafından aktarıldı.