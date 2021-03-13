SON DAKİKA: ABD polisinden ırkçı saldırı! Kurşunların hedefi olan kadın öldü! O anlar kamerada

ABD'nin Tennessee eyaletinde Metro Nashville polisi, şüpheli bir aracı durdurdu. Aracın içindeki siyahi kadınla tartışmaya başlayan polis önce elektro şok tabancasıyla Nika Nicole Holbert isimli kadını vurdu. Ardından silahı ile ateş açtı. Holbert isimli kadın polisten kaçarken trafik kazası geçirdi ve hastanede hayatını kaybetti. O anlar ise polisin vücut kamerası ile araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

13.03.2021 16:15 - Son Güncelleme: 13.03.2021 16:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





