SON DAKİKA: ABD polisinden ırkçı saldırı! Kurşunların hedefi olan kadın öldü! O anlar kamerada
ABD'nin Tennessee eyaletinde Metro Nashville polisi, şüpheli bir aracı durdurdu. Aracın içindeki siyahi kadınla tartışmaya başlayan polis önce elektro şok tabancasıyla Nika Nicole Holbert isimli kadını vurdu. Ardından silahı ile ateş açtı. Holbert isimli kadın polisten kaçarken trafik kazası geçirdi ve hastanede hayatını kaybetti. O anlar ise polisin vücut kamerası ile araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
13.03.2021 16:15
- Son Güncelleme: 13.03.2021 16:49
ABD'nin Tennessee eyaletinde Metro Nashville polisi, şüpheli bir aracı durdurdu.
Polisler ile şüpheli aracın sürücüsü Nika Nicole Holbert arasında tartışma yaşandı.
Holbert'in sözlerine öfkelenen polis elektro şok tabanca ile Holbert'i vurdu. Olay esnasında şüpheli aracın sürücüsü Holbert polislerden Josh Baker'e aracındaki silahı ile ateş açtı. Film senaryosunu aratmayan olay polisin vücut kamerasına yansıdı.
ŞÜPHELİ POLİSTEN KAÇARKEN KAZA GEÇİRDİ
Görüntülerde yaralanan polis Baker'ın yere yığıldığı görülüyor.
Polis ekiplerinden kaçmayı başaran şüpheli Holbert ise olay yerinden uzaktaştığı sırada trafik kazası geçirdi.