RAMAZAN İMSAKİYE
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Kudüs'te İsrail terörü! Masumlara saldırdı zalimlikte sınır tanımadı

İsrail, Kadir Gecesi Müslümanların en kutsal yerlerinden olan Doğu Kudüs'te masumlara saldırdı, zalimlikte sınır tanımadı. Müslümanlara saldıran İsrail asker ve polisleri terör örgütlerini aratmadı.

09.05.2021 10:04 - Son Güncelleme: 09.05.2021 10:09
Kudüs'te İsrail terörü! Masumlara saldırdı zalimlikte sınır tanımadı

İsrail polisi, sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ederek 10 kişiyi yaraladı.

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Kudüs'te İsrail terörü! Masumlara saldırdı zalimlikte sınır tanımadı

Haremi-i Şerif'te kılınan sabah namazının ardından yüzlerce kişi, Kıble Mescidi ile Kubbetüs Sahra arasında toplanarak Filistin ve Hamas bayrakları açtı.

Kudüs'te İsrail terörü! Masumlara saldırdı zalimlikte sınır tanımadı

"Canımız kanımız feda olsun sana ey Aksa" ve "Hepimiz Şeyh Cerrah'ız" (İsrail'n bazı Filistinlileri evlerinden çıkarmak istediği Doğu Kudüs mahallesinin adı) şeklinde sloganlar atan yüzlerce kişi, daha sonra Aksa'nın Aslanlı Kapı ve Hutta Kapısı'na doğru yürüyüşe geçti.

Kudüs'te İsrail terörü! Masumlara saldırdı zalimlikte sınır tanımadı

Olay yerinden aktarılan bilgilere göre, bu iki kapının dışında bekleyen İsrail polisi Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etti. Filistinli gençler ise polise taş ve şişe atarak karşılık verdi.

Kudüs'te İsrail terörü! Masumlara saldırdı zalimlikte sınır tanımadı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, müdahalede 10 Filistinli plastik mermiyle yaralandı. Yaralanmaların 5'inin baş bölgesinden, dördünün ayaktan ve birinin elden gerçekleştiği belirtilen açıklamada, polisin Aslanlı Kapı'yı kısa bir süre giriş çıkışlara kapatması nedeniyle bazı yaralıların hastaneye naklinin geciktiği kaydedildi.