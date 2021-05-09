Kudüs'te İsrail terörü! Masumlara saldırdı zalimlikte sınır tanımadı
İsrail, Kadir Gecesi Müslümanların en kutsal yerlerinden olan Doğu Kudüs'te masumlara saldırdı, zalimlikte sınır tanımadı. Müslümanlara saldıran İsrail asker ve polisleri terör örgütlerini aratmadı.
09.05.2021 10:04
- Son Güncelleme: 09.05.2021 10:09
Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, müdahalede 10 Filistinli plastik mermiyle yaralandı. Yaralanmaların 5'inin baş bölgesinden, dördünün ayaktan ve birinin elden gerçekleştiği belirtilen açıklamada, polisin Aslanlı Kapı'yı kısa bir süre giriş çıkışlara kapatması nedeniyle bazı yaralıların hastaneye naklinin geciktiği kaydedildi.