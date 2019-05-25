Bakmaya korktular! Aç kaldıkları için geldikleri söyleniyor
ABD'nin San Francisco Körfez Bölgesi'nde bir gri balina daha karaya vurdu. Bu üzücü olayın sadece bu yıl 13.'sü yaşandı. Gri balinaların neden karaya vurduğu yetkililer tarafından araştırılıyor. Uzmanlar balinaların aç kaldıkları için bölgeye geldiklerini belirtiliyor. Balinaların neden karaya vurduğu ile ilgili araştırmalar sürüyor...
25.05.2019 11:40
- Son Güncelleme: 25.05.2019 11:58
Amerika'nın batı kıyısında ölen ya da ölmek üzereyken kıyıya vuran bir balina vakası daha yaşandı. Perşembe günü ABD'nin San Francisco körfez bölgesinde kıyıya vuran devasa gri balinanın cansız bedenini görenler şaştı kaldı. Bu yıl 13. defa yaşanan vaka bilim adamları arasında büyük bir endişe yaratmaya başladı.
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