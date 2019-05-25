Bakmaya korktular! Aç kaldıkları için geldikleri söyleniyor

Amerika'nın batı kıyısında ölen ya da ölmek üzereyken kıyıya vuran bir balina vakası daha yaşandı. Perşembe günü ABD'nin San Francisco körfez bölgesinde kıyıya vuran devasa gri balinanın cansız bedenini görenler şaştı kaldı. Bu yıl 13. defa yaşanan vaka bilim adamları arasında büyük bir endişe yaratmaya başladı.

