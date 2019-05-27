Büyük depremin habercisi bu balık mı? Frank Hoogerbeets kehanetlerinden sonra...

Önceki gün Güney Amerika ülkesi Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 1 kişinin öldüğü 11 kişinin yaralandığı deprem pek çok iddiayı da beraberinde getirdi. Deprem kahini Frank Hoogerbeets'i hatırlarsınız. Daha önce sismik faaliyetlerin artacağını söyleyen Frank Hoogerbeets'in kısmen tutmuş gibi. Ancak şimdi de deprem balığı ortaya çıktı. Peru'da meydana gelen 8 büyüklüğündeki depremin hemen öncesinde kıyıya vuran balık tartışma yarattı.

27.05.2019 09:41 - Son Güncelleme: 27.05.2019 09:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





