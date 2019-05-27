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Büyük depremin habercisi bu balık mı? Frank Hoogerbeets kehanetlerinden sonra...

Önceki gün Güney Amerika ülkesi Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 1 kişinin öldüğü 11 kişinin yaralandığı deprem pek çok iddiayı da beraberinde getirdi. Deprem kahini Frank Hoogerbeets'i hatırlarsınız. Daha önce sismik faaliyetlerin artacağını söyleyen Frank Hoogerbeets'in kısmen tutmuş gibi. Ancak şimdi de deprem balığı ortaya çıktı. Peru'da meydana gelen 8 büyüklüğündeki depremin hemen öncesinde kıyıya vuran balık tartışma yarattı.

27.05.2019 09:41 - Son Güncelleme: 27.05.2019 09:49
Büyük depremin habercisi bu balık mı? Frank Hoogerbeets kehanetlerinden sonra...

Peru'da meydana gelen 8 büyüklüğündeki depremin hemen öncesinde kıyıya vuran balık tartışma yarattı.

Güney Amerika ülkesi Peru'da 26 Mayıs 2019'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büyük depremin habercisi bu balık mı? Frank Hoogerbeets kehanetlerinden sonra...

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Lagunas'ın 80 kilometre güneydoğusu olan 8 büyüklüğündeki depremin yerin 110 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Büyük depremin habercisi bu balık mı? Frank Hoogerbeets kehanetlerinden sonra...

İlk belirlemelere göre bir kişinin yaşamını yitirdiği deprem nedeniyle bazı kentlerdeki binalar yıkılırken, bazılarında hasar oluştu.

Büyük depremin habercisi bu balık mı? Frank Hoogerbeets kehanetlerinden sonra...

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yetkililerin depremden etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Büyük depremin habercisi bu balık mı? Frank Hoogerbeets kehanetlerinden sonra...

8 büyüklüğündeki depremden yalnızca üç gün önce ülkenin Mancora kentinde yer alan Vichayito Plajı'nda kürek balığı görüldü.

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