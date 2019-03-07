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"Deprem kahini" Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyarmıştı! İşte yeni kehaneti ve tarihi

Depremi önceden kim bilebilir? Evet, birileri gerçekten bilse bunca can kaybı yaşanmaz diyebilirsiniz. Fakat 'Deprem Kahini' Frank Hoogerbeets depremi önceden biliyorum diyor ve tarih veriyordu. Her seferinde kehanetleri tuttu. Türkiye'yi daha önce defalarca uyaran Deprem kahini Frank Hoogerbeets yeni tarih verdi. İşte Frank Hoogerbeets'in yeni kehaneti ve deprem kehanetleri.

07.03.2019 11:08 - Son Güncelleme: 07.03.2019 11:12
Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyarmıştı! İşte yeni kehaneti ve tarihi

21 Şubat tarihinde dünyayı bir depremin beklediğini açıklayan ve Ekvator'da yaşanan 7.7'lik deprem ile bu tahmini doğru çıkan Frank Hoogerbeets dünya gündemine oturmuştu. Kendini yeni nesil deprem tahmincisi olarak adlandıran Frank Hoogerbeets yine tarih verdi. Ve deprem olacağı yer Türkiye olabilir...

Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyarmıştı! İşte yeni kehaneti ve tarihi

Hoogerbeets'in ilk tahmini doğru çıkmış ve Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyarmıştı! İşte yeni kehaneti ve tarihi

İKİNCİ KEHANET

Frank Hoogerbeets ikinci tahminini 1960 ve 1964 yıllarında Şili'de yaşanan 9.5 ve Alaska'da yaşanan 9.2 büyüklüğündeki depremlerden yola çıkarak yapmıştı.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyarmıştı! İşte yeni kehaneti ve tarihi

Frank Hoogerbeets, iki depremin oluştuğu şartlarla 26 Şubat 2019'daki şartların birebir benzerlik gösterdiğine dikkat çekmişti.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyarmıştı! İşte yeni kehaneti ve tarihi

Hollandalı deprem araştırmacısının tahmini yine tutmuş ve 1 Mart Cuma günü Güney Amerika ülkesi Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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