"Deprem kahini" Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyarmıştı! İşte yeni kehaneti ve tarihi

21 Şubat tarihinde dünyayı bir depremin beklediğini açıklayan ve Ekvator'da yaşanan 7.7'lik deprem ile bu tahmini doğru çıkan Frank Hoogerbeets dünya gündemine oturmuştu. Kendini yeni nesil deprem tahmincisi olarak adlandıran Frank Hoogerbeets yine tarih verdi. Ve deprem olacağı yer Türkiye olabilir...