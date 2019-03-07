"Deprem kahini" Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyarmıştı! İşte yeni kehaneti ve tarihi
Depremi önceden kim bilebilir? Evet, birileri gerçekten bilse bunca can kaybı yaşanmaz diyebilirsiniz. Fakat 'Deprem Kahini' Frank Hoogerbeets depremi önceden biliyorum diyor ve tarih veriyordu. Her seferinde kehanetleri tuttu. Türkiye'yi daha önce defalarca uyaran Deprem kahini Frank Hoogerbeets yeni tarih verdi. İşte Frank Hoogerbeets'in yeni kehaneti ve deprem kehanetleri.
07.03.2019 11:08
- Son Güncelleme: 07.03.2019 11:12
21 Şubat tarihinde dünyayı bir depremin beklediğini açıklayan ve Ekvator'da yaşanan 7.7'lik deprem ile bu tahmini doğru çıkan Frank Hoogerbeets dünya gündemine oturmuştu. Kendini yeni nesil deprem tahmincisi olarak adlandıran Frank Hoogerbeets yine tarih verdi. Ve deprem olacağı yer Türkiye olabilir...
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