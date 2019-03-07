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"Deprem kahini" Frank Hoogerbeets Türkiye'yi uyarmıştı! İşte yeni kehaneti ve tarihi

07.03.2019 12:37

Depremi önceden kim bilebilir? Evet, birileri gerçekten bilse bunca can kaybı yaşanmaz diyebilirsiniz. Fakat 'Deprem Kahini' Frank Hoogerbeets depremi önceden biliyorum diyor ve tarih veriyordu. Her seferinde kehanetleri tuttu. Türkiye'yi daha önce defalarca uyaran Deprem kahini Frank Hoogerbeets yeni tarih verdi. İşte Frank Hoogerbeets'in yeni kehaneti ve deprem kehanetleri.


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