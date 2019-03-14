"Deprem kahini" Frank Hoogerbeets Türkiye için tarih verdi! Korkunç kehanet

Depremi önceden kim bilebilir? Evet, birileri gerçekten bilse bunca can kaybı yaşanmaz diyebilirsiniz. Fakat 'Deprem Kahini' Frank Hoogerbeets depremi önceden biliyorum diyor ve tarih veriyordu. Her seferinde kehanetleri tuttu. Kendini yeni nesil deprem kahini olarak adlandıran Frank Hoogerbeets bu kez direkt Türkiye'yi işaret ediyor ve tarih veriyor.

14.03.2019 11:25 - Son Güncelleme: 14.03.2019 11:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





