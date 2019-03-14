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"Deprem kahini" Frank Hoogerbeets Türkiye için tarih verdi! Korkunç kehanet

Depremi önceden kim bilebilir? Evet, birileri gerçekten bilse bunca can kaybı yaşanmaz diyebilirsiniz. Fakat 'Deprem Kahini' Frank Hoogerbeets depremi önceden biliyorum diyor ve tarih veriyordu. Her seferinde kehanetleri tuttu. Kendini yeni nesil deprem kahini olarak adlandıran Frank Hoogerbeets bu kez direkt Türkiye'yi işaret ediyor ve tarih veriyor.

14.03.2019 11:25 - Son Güncelleme: 14.03.2019 11:35
Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye için tarih verdi! Korkunç kehanet

Geçtiğimiz 21 Şubat tarihinde 7 ila 8 büyüklüğünde mega deprem olacağını öne süren ve kendisini yeni nesil deprem tahmincisi olarak adlandıran Frank Hoogerbeets şubat ayı sonu ve mart ayı başında büyük depremin daha meydana geleceğini söylemişti.

TÜRKİYE TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, Türkiye'de yakın tarihte yüksek sismik faaliyet beklediği bölgeleri açıkladı.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye için tarih verdi! Korkunç kehanet

İLK KEHANET

Hoogerbeets'in ilk tahmini doğru çıkmış ve Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye için tarih verdi! Korkunç kehanet

İKİNCİ KEHANET

Frank Hoogerbeets ikinci tahminini 1960 ve 1964 yıllarında Şili'de yaşanan 9.5 ve Alaska'da yaşanan 9.2 büyüklüğündeki depremlerden yola çıkarak yapmıştı. Frank Hoogerbeets, iki depremin oluştuğu şartlarla 26 Şubat 2019'daki şartların birebir benzerlik gösterdiğine dikkat çekmişti. Hollandalı deprem araştırmacısının tahmini yine tutmuş ve 1 Mart Cuma günü Güney Amerika ülkesi Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye için tarih verdi! Korkunç kehanet

ÜÇÜNCÜ KEHANET

Bu tahminlerin ardından Frank Hoogerbeets, 7 ve 9 Mart arasında 6 ila 7 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem beklediğini duyurmuştu. 10 Mart günü Fiji'de Tonga ve Fiji'yi etkileyen 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets Türkiye için tarih verdi! Korkunç kehanet

Ayrıca ABD'nin Hawaii Adası'nda yer alan Kilauea Yanardağı civarında 13 Mart günü 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve yanardağın tekrar yüksek faaliyete geçeceği endişeleri artmıştı. Hoogerbeets tekrar 6 ila 7 büyüklüğünde yıkılı bir deprem için uyarıda bulundu.

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