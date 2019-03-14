"Deprem kahini" Frank Hoogerbeets Türkiye için tarih verdi! Korkunç kehanet
Depremi önceden kim bilebilir? Evet, birileri gerçekten bilse bunca can kaybı yaşanmaz diyebilirsiniz. Fakat 'Deprem Kahini' Frank Hoogerbeets depremi önceden biliyorum diyor ve tarih veriyordu. Her seferinde kehanetleri tuttu. Kendini yeni nesil deprem kahini olarak adlandıran Frank Hoogerbeets bu kez direkt Türkiye'yi işaret ediyor ve tarih veriyor.
Geçtiğimiz 21 Şubat tarihinde 7 ila 8 büyüklüğünde mega deprem olacağını öne süren ve kendisini yeni nesil deprem tahmincisi olarak adlandıran Frank Hoogerbeets şubat ayı sonu ve mart ayı başında büyük depremin daha meydana geleceğini söylemişti.
TÜRKİYE TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI
Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, Türkiye'de yakın tarihte yüksek sismik faaliyet beklediği bölgeleri açıkladı.
İLK KEHANET
Hoogerbeets'in ilk tahmini doğru çıkmış ve Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
İKİNCİ KEHANET
Frank Hoogerbeets ikinci tahminini 1960 ve 1964 yıllarında Şili'de yaşanan 9.5 ve Alaska'da yaşanan 9.2 büyüklüğündeki depremlerden yola çıkarak yapmıştı. Frank Hoogerbeets, iki depremin oluştuğu şartlarla 26 Şubat 2019'daki şartların birebir benzerlik gösterdiğine dikkat çekmişti. Hollandalı deprem araştırmacısının tahmini yine tutmuş ve 1 Mart Cuma günü Güney Amerika ülkesi Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.