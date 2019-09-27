Deprem kahini Frank Hoogerbeets 5.8'lik İstanbul depremi sonrası tarih verdi: 27-30 Eylül arası...
İstanbul'da meydana gelen depremler herkesi korkuttu! İstanbul'da bugün 5.8'lik deprem meydana geldi. 2 gün önce yaşanan İstanbul depreminin ardından bir depremin daha meydana gelmesi herkesi korkuttu. Yaşanan 5.8'lik depremin ardından gelen artçılar ise korku ve paniğe neden oldu. Kendini yeni nesil deprem kahini olarak Frank Hoogerbeets, İstanbul ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Hoogerbeets 5.8 büyüklüğündeki depremin İstanbul için öncü deprem olabileceğini söyledi.
5.8'lik depremin bölgede 6 ila 7 büyüklüğünde bir depremin habercisi olabileceği konusunda uyarıda bulunan Hoogerbeets, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'nın da olası büyük bir sarsıntı için hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.
26-27 EYLÜL TARİHLERİNE DİKKAT
Hoogerbeets, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan çevresinde büyük şiddette depremlerin çok sık görülmediğini fakat 5.8'lik depremin bu bölgede ciddi stres yarattığını ifade etti.
5.8'lik depremin son derece ciddiye alınması gerektiğini ifade eden Hoogerbeets, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde Ay hareketlerinin dikkatli biçimde takip edilmesini söyledi.