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Deprem kahini Frank Hoogerbeets 5.8'lik İstanbul depremi sonrası tarih verdi: 27-30 Eylül arası...

İstanbul'da meydana gelen depremler herkesi korkuttu! İstanbul'da bugün 5.8'lik deprem meydana geldi. 2 gün önce yaşanan İstanbul depreminin ardından bir depremin daha meydana gelmesi herkesi korkuttu. Yaşanan 5.8'lik depremin ardından gelen artçılar ise korku ve paniğe neden oldu. Kendini yeni nesil deprem kahini olarak Frank Hoogerbeets, İstanbul ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

27.09.2019 13:38 - Son Güncelleme: 27.09.2019 14:13
Deprem kahini Frank Hoogerbeets 5.8'lik İstanbul depremi sonrası tarih verdi: 27-30 Eylül arası...

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, tahminlerini yayınladığı internet sitesinde yeni bir uyarıda bulundu.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets 5.8'lik İstanbul depremi sonrası tarih verdi: 27-30 Eylül arası...

Hoogerbeets 5.8 büyüklüğündeki depremin İstanbul için öncü deprem olabileceğini söyledi.

5.8'lik depremin bölgede 6 ila 7 büyüklüğünde bir depremin habercisi olabileceği konusunda uyarıda bulunan Hoogerbeets, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'nın da olası büyük bir sarsıntı için hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets 5.8'lik İstanbul depremi sonrası tarih verdi: 27-30 Eylül arası...

26-27 EYLÜL TARİHLERİNE DİKKAT

Hoogerbeets, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan çevresinde büyük şiddette depremlerin çok sık görülmediğini fakat 5.8'lik depremin bu bölgede ciddi stres yarattığını ifade etti.

5.8'lik depremin son derece ciddiye alınması gerektiğini ifade eden Hoogerbeets, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde Ay hareketlerinin dikkatli biçimde takip edilmesini söyledi.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets 5.8'lik İstanbul depremi sonrası tarih verdi: 27-30 Eylül arası...

24 Eylül'de meydana gelen gezegen hizalanmaları sebebiyle yalnızca İstanbul ve Akdeniz havzasının değil ayrıca geçtiğimiz günlerde 5.9 büyüklüğünde depremle sarsılan Pakistan ve komşumuz İran'ın da yakın merceğe alınması gerektiğinden bahsetti.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets 5.8'lik İstanbul depremi sonrası tarih verdi: 27-30 Eylül arası...

27 VE 30 EYLÜL TARİHLERİ KRİTİK

Hoogerbeets olası büyük depremin 27 Eylül ve 30 Eylül tarihlerinde meydana gelebileceğini ve herkesin deprem için gereken önlemleri alması gerektiğini vurguladı.

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