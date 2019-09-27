Deprem kahini Frank Hoogerbeets 5.8'lik İstanbul depremi sonrası tarih verdi: 27-30 Eylül arası...

İstanbul'da meydana gelen depremler herkesi korkuttu! İstanbul'da bugün 5.8'lik deprem meydana geldi. 2 gün önce yaşanan İstanbul depreminin ardından bir depremin daha meydana gelmesi herkesi korkuttu. Yaşanan 5.8'lik depremin ardından gelen artçılar ise korku ve paniğe neden oldu. Kendini yeni nesil deprem kahini olarak Frank Hoogerbeets, İstanbul ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

27.09.2019 13:38 - Son Güncelleme: 27.09.2019 14:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





