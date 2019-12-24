Darbeci Hafter, Sudan'dan yüzlerce paralı asker getiriyor
Türkiye'nin müttefiki Libya'daki ulusal mutabakat hükümetini devirmek için savaşan General Halife Hafter, Rus Wagner grubun yanı sıra Sudan'dan yüzlerce paralı asker getiriyor. İngiliz The Guardian gazetesi, halihazırda 3 bin kadar Sudanlının cephede olduğunu bildiriyor.
24.12.2019 17:01
- Son Güncelleme: 24.12.2019 17:01
İngiliz The Guardian gazetesi, Libya'ya Sudan'dan yeni paralı askerlerin geldiğini internet sitesinin manşetinden duyurdu. Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Ürdün gibi ülkelerin desteklediği General Halife Hafter adına savaşan iki ayrı Sudanlı militan grubunun liderleri, son dönemde yüzlerce yeni paralı askerin aralarına katıldığını açıkladı.
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