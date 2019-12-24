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Darbeci Hafter, Sudan'dan yüzlerce paralı asker getiriyor

Türkiye'nin müttefiki Libya'daki ulusal mutabakat hükümetini devirmek için savaşan General Halife Hafter, Rus Wagner grubun yanı sıra Sudan'dan yüzlerce paralı asker getiriyor. İngiliz The Guardian gazetesi, halihazırda 3 bin kadar Sudanlının cephede olduğunu bildiriyor.

24.12.2019 17:01 - Son Güncelleme: 24.12.2019 17:01
Darbeci Hafter, Sudan'dan yüzlerce paralı asker getiriyor

İngiliz The Guardian gazetesi, Libya'ya Sudan'dan yeni paralı askerlerin geldiğini internet sitesinin manşetinden duyurdu. Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Ürdün gibi ülkelerin desteklediği General Halife Hafter adına savaşan iki ayrı Sudanlı militan grubunun liderleri, son dönemde yüzlerce yeni paralı askerin aralarına katıldığını açıkladı.

Darbeci Hafter, Sudan'dan yüzlerce paralı asker getiriyor

Güney Libya'daki bir üste açıklama yapan Sudanlı militan grubun lideri, "Çok sayıda genç geliyor. Kalacak yer temin edemiyoruz" cümlesiyle yeni akını anlattı. Komutanın verdiği bilgiye göre, halihazırda 3 bin kadar Sudanlı paralı asker General Hafter için Libya'da savaşıyor.

Darbeci Hafter, Sudan'dan yüzlerce paralı asker getiriyor

Militanların liderlerinden biri, "Paralı asker olduğumuzu biliyorum, onur ve şerefimiz için savaşmıyoruz. Buradaki misyonumuzu tamamlayınca evimize döneceğiz" diyor.

Darbeci Hafter, Sudan'dan yüzlerce paralı asker getiriyor

Trablus yakınlarındaki bir üste Guardian'a konuşan bir Sudanlı komutan ise, Libya'dan ayrılış için bir takvim sunmuyor ancak geçici olarak ülkede bulunduklarını söyleyebiliyor.

Darbeci Hafter, Sudan'dan yüzlerce paralı asker getiriyor

The Guardian'daki haberin detaylarında Birleşmiş Milletler'in (BM) yayınladığı 376 sayfalık Libya raporundaku Sudanlılar bölümü de var. Aralık ayının başında paylaşılan rapora göre, Libya'ya Sudanlı akını 2019'da başladı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da artırma riski bulunuyor.

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