Bilim insanları başta fark etmedi ama... Space X canlı yayınında UFO görüldü

Dünya genelindeki en çok merak edilen gizemlerden biri olan uzaylılar yada nam-ı diğer UFO'lar... Dünya dışı yaşamın varlığı veya yokluğu konusunda pek iddia, komplo teorisi ortaya atılmaya devam ediyor. Sosyal medyanın gelişmesi ile de bu komplo teorileri çeşitli platformlara taşınıp daha geniş kitlelere ulaşıyor. Son günlerde ortaya atılan bir iddia ve görüntüler hayli çarpıcı. Dünyanın en büyük girişimcilerinden biri olan Elon Musk, bildiğiniz üzere Tesla ve SpaceX'in sahibi. Geçtiğimiz kasım ayında SpaceX'in yeni bir roketi fırlatıldı ve bu canlı bir şekilde yayınlandı. Canlı yayını büyük bir dikkat ile izleyenler ise, roketin fırlatıldığı sırada UFO geçtiğini gördüler.

25.12.2019 09:45 - Son Güncelleme: 25.12.2019 09:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





