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Bilim insanları başta fark etmedi ama... Space X canlı yayınında UFO görüldü

Dünya genelindeki en çok merak edilen gizemlerden biri olan uzaylılar yada nam-ı diğer UFO'lar... Dünya dışı yaşamın varlığı veya yokluğu konusunda pek iddia, komplo teorisi ortaya atılmaya devam ediyor. Sosyal medyanın gelişmesi ile de bu komplo teorileri çeşitli platformlara taşınıp daha geniş kitlelere ulaşıyor. Son günlerde ortaya atılan bir iddia ve görüntüler hayli çarpıcı. Dünyanın en büyük girişimcilerinden biri olan Elon Musk, bildiğiniz üzere Tesla ve SpaceX'in sahibi. Geçtiğimiz kasım ayında SpaceX'in yeni bir roketi fırlatıldı ve bu canlı bir şekilde yayınlandı. Canlı yayını büyük bir dikkat ile izleyenler ise, roketin fırlatıldığı sırada UFO geçtiğini gördüler.

25.12.2019 09:45 - Son Güncelleme: 25.12.2019 09:51
Bilim insanları başta fark etmedi ama... Space X canlı yayınında UFO görüldü

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, ilginç projelere hayat veren bir isim. Yeni projelerinden biri olan Starlink için kargo roketi gönderdiği sırada canlı yayında UFO gözlemlendi.

Bilim insanları başta fark etmedi ama... Space X canlı yayınında UFO görüldü

Starlink, uydular aracılığı ile yüksek internet hızı sağlamayı amaçlayan bir proje. Dünya'nın etrafına dizilecek uydular sayesinde internet hızını arttırmak ve erişimin kısıtlı olduğu bölgelerdeki sıkıntıyı gidermek üzerine planlandı.

Bilim insanları başta fark etmedi ama... Space X canlı yayınında UFO görüldü

Bu projenin uydularını yörüngeye taşımak için gönderilen SpaceX kargo roketi geçtiğimiz kasım ayında ateşlendi ve bu olan canlı yayınla aktarıldı. Canlı yayın sırasında çoğu kişinin göremediği bir detay şimdi ortaya çıktı ve yabancı forumlarda fazlasıyla konuşulmaya başlandı.

Bilim insanları başta fark etmedi ama... Space X canlı yayınında UFO görüldü

Disclose Screen 'The Grimreefar' isimli YouTube kanalının ortaya çıkardıklarına göre SpaceX'in bu yayınında UFO görüldü.

Bilim insanları başta fark etmedi ama... Space X canlı yayınında UFO görüldü

Şu an için SpaceX tarafından yapılan bir açıklama yok. Fakat videoyu izlediğiniz zaman işaretli alandan büyük bir nesnenin geçtiğini görebilirsiniz.

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