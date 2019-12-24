Meghan Markle ve Prens Harry'i tek kalemde sildi! Kraliçe'den aba altından 'ince mesaj'
Prens Harry ile evlendiğinden bu yana Meghan Markle tüm dünyanın gözünde artık bir 'ara bozucu'. Önce Prens Williams ve Kate Middleton ile olan fikir ayrılıkları, daha sonra taşınma ve Kraliyet'i rahatsız eden açıklamalar şimdi de Yılbaşı krizi... Tüm bunlar yaşanırken İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth'ten ince mesajlı bir paylaşım geldi. Elizabeth, Prens Harry ve Meghan Markle'ı gözden çıkarmış gibi görünüyor.
KRALİÇE MESAJI BÖYLE VERDİ
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin geleneksel olarak her yeni yıl öncesi paylaştığı fotoğraf, 2020'ye kısa bir süre kala yine paylaşıldı. Ancak işler bu kez farklıydı.
Kraliçe'nin masasının üzerinde kameraya doğru belirgin şekilde yerleştirilmiş olan dört tane fotoğraf vardı. Birinde babası Kral 6. George, diğerinde kocası Prens Philip, yanında Prens Charles ve Camilla Parker Bowles'un yer aldığı üçüncü fotoğraf. Dördüncü ve en büyük çerçeveye yerleştirilmiş olanı da Prens William, eşi Kate Middleton ve üç çocuklarının Noel kartı olarak gönderdiği fotoğraf.
Dikkatli gözlerden kaçmayan ayrıntı ise masanın üzerinde Prens Harry ile eşi Meghan Markle ve oğulları Archie'nin fotoğrafının yer almamasıydı.
Geçtiğimiz haftalarda tahtı 18 ay sonra oğlu Prens Charles'a bırakacağı söylentileri ortalarda dolaşan Kraliçe 2 Elizabeth'in Noel ve yeni yıl mesajı verdiği masanın üzerinde de ailenin geleceğine dair kafalarda soru işaretleri oluşturan ayrıntılar vardı. İşte o ayrıntılar ne kraliyet gözlemcilerinin dikkatinden kaçtı ne de ailenin attığı her adımı takip edenlerin.
Oysa geçen yıl Noel mesajını verdiğinde Kraliçe, masanın üzerinde değilse bile hemen yakınındaki bir sehpada birçok fotoğrafın arasında Prens Harry ile Meghan Markle'in düğün fotoğraflarını da yerleştirmişti.İşte bu durum kraliyet ailesini takip edenlerin aklını karıştırdı. Bu yıl Prens Harry ile Meghan Markle'ın oğulları Archie ile birlikte çekilen fotoğrafları neden yoktu?