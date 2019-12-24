Meghan Markle ve Prens Harry'i tek kalemde sildi! Kraliçe'den aba altından 'ince mesaj'

KRALİÇE MESAJI BÖYLE VERDİ

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin geleneksel olarak her yeni yıl öncesi paylaştığı fotoğraf, 2020'ye kısa bir süre kala yine paylaşıldı. Ancak işler bu kez farklıydı.

Kraliçe'nin masasının üzerinde kameraya doğru belirgin şekilde yerleştirilmiş olan dört tane fotoğraf vardı. Birinde babası Kral 6. George, diğerinde kocası Prens Philip, yanında Prens Charles ve Camilla Parker Bowles'un yer aldığı üçüncü fotoğraf. Dördüncü ve en büyük çerçeveye yerleştirilmiş olanı da Prens William, eşi Kate Middleton ve üç çocuklarının Noel kartı olarak gönderdiği fotoğraf.