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Rusya ve İngiltere arasında tehlikeli gerginlik! Karadeniz'de bombalamıştı şimdi de füze atacak!

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de İngiltere ve Rusya arasında yaşanan gerginlik tüm gözlerin bölgeye çevrilmesine neden olmuştu. Dünya savaşın eşiğinden dönerken Rusya yeni bir hamle daha yaptı. Benzer bir provokasyonda rotanın değil bu kez hedefin bombalanacağını duyuran Moskova, İngiliz donanmasına ait HMS Queen Elizabeth'in yakınlarına füze atacağını duyurdu.

27.06.2021 09:50 - Son Güncelleme: 27.06.2021 09:50
Rusya ve İngiltere arasında tehlikeli gerginlik! Karadeniz'de bombalamıştı şimdi de füze atacak!

Çarşamba günü Karadeniz'de Kraliyet Donanması'na ait bir savaş gemisinin, Rus karasularına girdiği iddiasıyla Moskova ile Londra arasındaki tansiyon yükselmiş ve halihazırda gergin olan ilişkiler daha da kötüleşmişti.

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Rusya ve İngiltere arasında tehlikeli gerginlik! Karadeniz'de bombalamıştı şimdi de füze atacak!

Rusya'nın yayınladığı NOTAM'a göre, Rus Donanması'nın Akdeniz'deki kalıcı oluşumuna ait gemileri Kraliyet Donanması'nın amiral gemisi HMS Queen Elizabeth'e 30 km kadar kısa bir mesafede füze tatbikatı yapacak.

Rusya ve İngiltere arasında tehlikeli gerginlik! Karadeniz'de bombalamıştı şimdi de füze atacak!

Duyuruya göre, Rus savaş gemilerinin manevraları bugün geç saatlerde gerçekleşecek. HMS Queen Elizabeth liderliğindeki Kraliyet Donanması taşıyıcı grubu şu anda Kıbrıs'ın güneyinde konuşlanmış durumda ve 30 Haziran'a kadar orada kalması bekleniyor.

Rusya ve İngiltere arasında tehlikeli gerginlik! Karadeniz'de bombalamıştı şimdi de füze atacak!

Bu haftanın başlarında, Rusya Savunma Bakanlığı, Cuma günü Doğu Akdeniz'de beş savaş gemisi, iki denizaltı, Tu-22M3 stratejik/deniz saldırı bombardıman uçakları ve hipersonik füze yetenekli MiG-31K'ların katılacağı ortak deniz ve havacılık kuvvetleri tatbikatlarının başladığını duyurmuştu.

Rusya ve İngiltere arasında tehlikeli gerginlik! Karadeniz'de bombalamıştı şimdi de füze atacak!

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki MiG-31K'nın tatbikatlar öncesinde Rusya'nın Suriye'deki Khmeimim Hava Üssü'ne ulaştığını doğrulamıştı.