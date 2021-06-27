Rusya ve İngiltere arasında tehlikeli gerginlik! Karadeniz'de bombalamıştı şimdi de füze atacak!
Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de İngiltere ve Rusya arasında yaşanan gerginlik tüm gözlerin bölgeye çevrilmesine neden olmuştu. Dünya savaşın eşiğinden dönerken Rusya yeni bir hamle daha yaptı. Benzer bir provokasyonda rotanın değil bu kez hedefin bombalanacağını duyuran Moskova, İngiliz donanmasına ait HMS Queen Elizabeth'in yakınlarına füze atacağını duyurdu.
27.06.2021 09:50
- Son Güncelleme: 27.06.2021 09:50