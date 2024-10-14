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Dan Bilzerian'dan soykırımcı İsrail ordusuna "Mızıkçı o***pular" lakabı: "Dünya sizin ölümünüzü kutlayacak"

IDF, İsraillilerin sirenler altında yaşamak zorunda kaldığını belirten algı dolu bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine ABD'li sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian'dan çok konuşulacak bir tepki geldi. Soykırımcı İsrail ordusunu "Mızıkçı o***pular" olarak tanımlayan Bilzerian "Büyükelçilikleri bombalayamazsınız, yabancı liderleri öldüremezsiniz, soykırım yapamazsınız ve sonra sempati için ağlayamazsınız. Dünya sizin ölümünüzü kutlayacak" dedi.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 15:09 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 15:11
Dan Bilzerian’dan soykırımcı İsrail ordusuna Mızıkçı o***pular lakabı: Dünya sizin ölümünüzü kutlayacak

Katil İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde bir yılı aşkın bir süredir Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atıyor.

Dan Bilzerian’dan soykırımcı İsrail ordusuna Mızıkçı o***pular lakabı: Dünya sizin ölümünüzü kutlayacak

7 Ekim 2023'ten bu yana 42 bin Filistinli yaşamını yitirdi.

Dan Bilzerian’dan soykırımcı İsrail ordusuna Mızıkçı o***pular lakabı: Dünya sizin ölümünüzü kutlayacak

İsrail, Gazze'ye götürdüğü yıkım ve soykırımı Lübnan topraklarına da taşıdı.

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