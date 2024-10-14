Dan Bilzerian'dan soykırımcı İsrail ordusuna "Mızıkçı o***pular" lakabı: "Dünya sizin ölümünüzü kutlayacak"
IDF, İsraillilerin sirenler altında yaşamak zorunda kaldığını belirten algı dolu bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine ABD'li sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian'dan çok konuşulacak bir tepki geldi. Soykırımcı İsrail ordusunu "Mızıkçı o***pular" olarak tanımlayan Bilzerian "Büyükelçilikleri bombalayamazsınız, yabancı liderleri öldüremezsiniz, soykırım yapamazsınız ve sonra sempati için ağlayamazsınız. Dünya sizin ölümünüzü kutlayacak" dedi.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 15:09Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 15:11