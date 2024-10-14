Dünya Elon Musk’ı konuşuyor! Eski sevgili Amber Heard’ı dedektif, İHA ve kızılötesi kameralarla takip!

Tesla ile SpaceX'in kurucusu ve sosyal medya platformu X'in sahibi ünlü milyarder Elon Musk, Kasım ayında gerçekleşecek ABD seçimleri öncesi ülkede kilit bir isim haline geldi.

Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ı desteklediğini açıklayan ve Trump'ın mitinglerinde boy gösteren Musk, 200 milyon Twitter takipçisine ifade özgürlüğünün 'demokrasinin temeli' olduğunu ve başka birini susturmaya çalışan herkesin 'yalancı' olduğunu vurguluyor.