Dünya Elon Musk’ı konuşuyor! Eski sevgili Amber Heard’ı dedektif, İHA ve kızılötesi kameralarla takip!

Tesla ile SpaceX'in kurucusu ve sosyal medya platformu X'in sahibi ünlü milyarder Elon Musk, Kasım ayında gerçekleşecek ABD seçimleri öncesi ülkede kilit bir isim haline geldi.
Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ı desteklediğini açıklayan ve Trump'ın mitinglerinde boy gösteren Musk, 200 milyon Twitter takipçisine ifade özgürlüğünün 'demokrasinin temeli' olduğunu ve başka birini susturmaya çalışan herkesin 'yalancı' olduğunu vurguluyor.
FİLM SETİNİ İZLEMEK İÇİN ÖZEL ARAŞTIRMA FİRMASI İLE ANLAŞMIŞ
Ancak Tortoise Media'nın 'Elon'un ajanları' isimli araştırmasına göre, ünlü milyarder kendine yönelik eleştirileri bastırmak, çevresindeki insanları takip etmek için özgürlük sınırlarını hiçe sayıp, özel dedektifler ve gözetleme araçlarını kullanıyor.