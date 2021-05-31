Alman basınının gündemi Polonya’ya satılan SİHA’lar! Welt: Türkiye'nin İHA ürünlerine AB sahip değil!

Dağlık Karabağ'daki üstün başarısı ile dünyanın gündemine yerleşen SİHA'lar hala konuşuluyor. Birçok ülke SİHA satın almak için sıraya girerken bazı ülkelerin basını da Türk kuşlarını hemen hemen her gün manşete taşıyor. Son olarak Polonya'ya SİHA satışını haber yapan Alman Welt gazetesi "Avrupa ülkeleri kendi insansız hava aracı ürünlerine sahip değil, bu yüzden Polonya'ya teklif yapamadılar. Bu satış Türkiye için büyük başarı" dedi.

31.05.2021 13:47 - Son Güncelleme: 31.05.2021 13:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





