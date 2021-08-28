Senatörler Biden’ı “felaket düzeyinde başarısızlıkla” suçladı! İstifa sesleri...
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde düzenlenen terör saldırılarında ölenlerin sayısı 170'e yükseldi. Biden yönetimi, ABD kuvvetlerinin Afganistan'dan geri çekilmesi kararını onayladığından beri hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat parti üyeleri tarafından eleştirilerin merkezinde yer aldı. Biden sürekli olarak aldığı kararı savunurken, Kabil'de meydana gelen patlamaların ardından Biden tekrar Amerikalı senatörlerin sert tepkilerine maruz kaldı. Bazı senatörler Biden'ı "felaket düzeyinde başarısızlıkla" suçlarken, başkanın istifa etmesi gerektiğini söyledi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde düzenlenen terör saldırılarında ölenlerin sayısı 170'e yükseldi. Saldırılarda 13 Amerikan askeri personeli de hayatını kaybetti. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, saldırıda 1'i çocuk, 3 İngiliz vatandaşının da yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Bununla birlikte bekleyen kişi sayısının önceki günlere kıyasla oldukça az olduğu ifade ediliyor. Binlerce Afgan, ellerinde belgeleri olmasına rağmen ya havaalanına ulaşamadığı için ya da havaalanı içine Taliban veya askerler tarafından alınmadığı için ülkeden ayrılamadı. Bunlardan bazıları, terör saldırısında ellerinde belgeleriyle hayatını kaybeden kişilerdi...
Özellikle önceki gün gerçekleşen terör saldırısı sonrasında tahliyelerin sonlandırılması kararı alındı. Son olarak dün İspanya, İsveç ve İtalya da tahliyeleri bitirdi. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda gibi ülkeler tahliyeleri sonlandırmıştı. İngiltere de dün tahliyeleri tamamladı. Savunma Bakanı Ben Wallace, genel olarak tahliyelerin tamamlandığını, geride, evrakları hazır olmasına rağmen 800 ila 1100 Afgan'ın kalacağını ifade etti. Avustralya ve Yeni Zelanda da tahliyeleri sonlandırdı.