Senatörler Biden’ı “felaket düzeyinde başarısızlıkla” suçladı! İstifa sesleri...

Özellikle önceki gün gerçekleşen terör saldırısı sonrasında tahliyelerin sonlandırılması kararı alındı. Son olarak dün İspanya, İsveç ve İtalya da tahliyeleri bitirdi. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda gibi ülkeler tahliyeleri sonlandırmıştı. İngiltere de dün tahliyeleri tamamladı. Savunma Bakanı Ben Wallace, genel olarak tahliyelerin tamamlandığını, geride, evrakları hazır olmasına rağmen 800 ila 1100 Afgan'ın kalacağını ifade etti. Avustralya ve Yeni Zelanda da tahliyeleri sonlandırdı.