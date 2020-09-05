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'Covid-19 cehennemi' dünyayı dehşete düşürdü: Hepsi çıplak, küçücük hücrelerin içinde...

Uluslararası haber ajansları El Salvador'da kayda geçen fotoğrafları bugün sabahın ilk saatlerinde dünyaya servis etti. Saçları traş edilmiş, üzerlerinde sadece iç çamaşırları olan çete üyelerinin görüntüleri, dünyayı ayağa kaldırdı. İşte El Salvador'un Covid-19 cehennemi hapishanelerinden dehşete düşüren görüntüler...

05.09.2020 18:13 - Son Güncelleme: 05.09.2020 18:23
'Covid-19 cehennemi' dünyayı dehşete düşürdü: Hepsi çıplak, küçücük hücrelerin içinde...

El Salvador'un 'covid cehennemi' hapishaneleri böyle görüntülendi... Tüm vücutları dövmelerle gangsterler, aranmayı beklerken maksimum güvenlikli bir hapishanedeki aşırı kalabalık hücrelere tıkıldı.

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'Covid-19 cehennemi' dünyayı dehşete düşürdü: Hepsi çıplak, küçücük hücrelerin içinde...

Ölümcül MS-13 ve 18 çetelerinin üyeleri, dün El Salvador'da koronavirüs endişeleri nedeniyle aranmayı ve denetlenmeyi beklerken aşırı kalabalık hücrelere tıkıldı.

'Covid-19 cehennemi' dünyayı dehşete düşürdü: Hepsi çıplak, küçücük hücrelerin içinde...

Cezaevleri Genel Müdürlüğü'nden (DGCP) yetkililer, yeni koronavirüs salgını sırasında mahkumları kontrol etmek ve aramalar yapmak için, bazıları maksimum güvenlikli olan üç El Salvador hapishanesini ziyaret etti.

'Covid-19 cehennemi' dünyayı dehşete düşürdü: Hepsi çıplak, küçücük hücrelerin içinde...

Reuters ve AP haber ajanslarının servis ettiği şoke edici fotoğraflar, yetkililer tesisleri incelerken, çoğu yüz maskeleri takan, vücutları dövmelerle kaplı gangsterleri gösteriyor.

'Covid-19 cehennemi' dünyayı dehşete düşürdü: Hepsi çıplak, küçücük hücrelerin içinde...

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Cuma günü yaptığı açıklamada, hükümetinin ülkenin en güçlülerinden biri olan MS-13 çetesiyle cinayet oranını düşürmek ve ara seçimlerde hapis karşılığında desteklerini kazanmak için pazarlık yaptığı iddialarını yalanladı.

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