'Covid-19 cehennemi' dünyayı dehşete düşürdü: Hepsi çıplak, küçücük hücrelerin içinde...

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Cuma günü yaptığı açıklamada, hükümetinin ülkenin en güçlülerinden biri olan MS-13 çetesiyle cinayet oranını düşürmek ve ara seçimlerde hapis karşılığında desteklerini kazanmak için pazarlık yaptığı iddialarını yalanladı.