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Karıncaların bilinmeyen bir sırrı daha ortaya çıktı! Görenler inanamadı

Hayvanlar aleminin en çalışkan varlığı olarak bilinen karıncaların yeni bir sırrı daha ortaya çıktı. Kendilerinden 8 kat daha büyük avları ve yiyecekleri bile taşıyabilecek kadar güçlü olan karıncaların yuvası ile ilgili bir deney yapan kişi, gördüklerine inanamadı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler, tıklanma rekorları kırdı. İşte karıncalar hakkında ortaya çıkan o gerçek...

06.09.2020 07:59 - Son Güncelleme: 06.09.2020 08:00
Karıncaların bilinmeyen bir sırrı daha ortaya çıktı! Görenler inanamadı

Ateş karıncalarının bilimsel adı "Solenopsis invicta" dır. Doğal yaşam alanları Güney Amarikanın Amazon yağmur ormanlarıdır ama muhtemelen insanların etkisiyle Kuzey Amerika, Çin ve Avustralya'ya da yayılmışlardır.

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Karıncaların bilinmeyen bir sırrı daha ortaya çıktı! Görenler inanamadı

Hayvanlar aleminin en çalışkan üyeleri olarak bilinen karıncaların gizemli hayatına mini bir baskın yapmaya ne dersiniz. Karınca yuvasına erimiş alüminyum döken adam, o görüntüleri Youtube üzerinden paylaştı. Ortaya çıkan sonuç ise inanılmaz.

Karıncaların bilinmeyen bir sırrı daha ortaya çıktı! Görenler inanamadı
Karıncaların bilinmeyen bir sırrı daha ortaya çıktı! Görenler inanamadı
Karıncaların bilinmeyen bir sırrı daha ortaya çıktı! Görenler inanamadı
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