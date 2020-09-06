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Karıncaların bilinmeyen bir sırrı daha ortaya çıktı! Görenler inanamadı

Hayvanlar aleminin en çalışkan varlığı olarak bilinen karıncaların yeni bir sırrı daha ortaya çıktı. Kendilerinden 8 kat daha büyük avları ve yiyecekleri bile taşıyabilecek kadar güçlü olan karıncaların yuvası ile ilgili bir deney yapan kişi, gördüklerine inanamadı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler, tıklanma rekorları kırdı. İşte karıncalar hakkında ortaya çıkan o gerçek...

06.09.2020 07:59 - Son Güncelleme: 06.09.2020 08:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





