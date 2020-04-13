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Corona virüsü çözüme kavuşturan bilim insanı susturuldu! Şoke eden iddia

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılan corona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Çin virüs olarak adlandırılan korona virüs için Çin sorumlu tutuluyor ki bu görüşün en büyük destekçilerinden biri de ABD Başkanı Donald Trump. Ortaya son dönemde atılan bir iddia ise iyiden iyiye kafaları karıştırdı. Yeni iddiaların merkezinde, Çin'in 'Yarasa Kadın' olarak bilinen bilim insanı Shi Zhengli var. Öyle ki corona virüsü çözen bilim insanının susturulduğu iddia ediliyor.

13.04.2020 09:42 - Son Güncelleme: 13.04.2020 09:42
Corona virüsü çözüme kavuşturan bilim insanı susturuldu! Şoke eden iddia

Corona virüsler konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan Çinli bir bilim insanı, teşhis testleri ve aşılar geliştirmek için çok önemli olan yeni hastalığın genetik kompozisyonunu çözdükten sonra "susturuldu".

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Corona virüsü çözüme kavuşturan bilim insanı susturuldu! Şoke eden iddia

Açığa çıkan ve ifşa edilen yeni bilgiler, Wuhan şehrinde patlak verdikten sonra önce Çin'i sonra dünyayı dize getiren corona virüsle ilgili detayları gündeme taşıdı.

Corona virüsü çözüme kavuşturan bilim insanı susturuldu! Şoke eden iddia

Ortaya çıkan bilgilerin ışığında Çin'in salgını örtbas etmesiyle ilgili yeni endişeler patlak verdi.

Corona virüsü çözüme kavuşturan bilim insanı susturuldu! Şoke eden iddia

Eleştirmenler, üst düzey yetkililerin salgını dünya çapında patlamadan önce kontrol etme çabalarını engellediğini savunuyorlar.

Corona virüsü çözüme kavuşturan bilim insanı susturuldu! Şoke eden iddia

Yeni iddiaların merkezinde, Çin'in 'Yarasa Kadın' olarak bilinen bilim insanı Shi Zhengli var.

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