Corona virüsü çözüme kavuşturan bilim insanı susturuldu! Şoke eden iddia
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılan corona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Çin virüs olarak adlandırılan korona virüs için Çin sorumlu tutuluyor ki bu görüşün en büyük destekçilerinden biri de ABD Başkanı Donald Trump. Ortaya son dönemde atılan bir iddia ise iyiden iyiye kafaları karıştırdı. Yeni iddiaların merkezinde, Çin'in 'Yarasa Kadın' olarak bilinen bilim insanı Shi Zhengli var. Öyle ki corona virüsü çözen bilim insanının susturulduğu iddia ediliyor.
13.04.2020 09:42
- Son Güncelleme: 13.04.2020 09:42
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