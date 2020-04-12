ABD'li hemşireden kan donduran sözler! "Her odada cesetler var"
Dünya koronavirüs salgınıyla derinden sarsılırken, salgının merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı yarım milyona yaklaştı. Sağlık personelleri salgınla mücadele etme konusunda yetersiz kaldı. ABD'de görev yapan yoğun bakım hemşiresi D'neil Schmall yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatırken, "Her odada cesetler var" dedi.
12.04.2020 16:35
- Son Güncelleme: 12.04.2020 16:35
ABD'nin New York kentinde yoğun bakım hemşiresi D'neil Schmall (35) iki hafta boyunca yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.
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Koronavirüs salgınının ön saflarında çalışan bir yoğun bakım hemşiresi, hastalarının çoğunun öldüğünü görünce yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı, o anları anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
Schmall "Girdiğim her odada ölüler var" dedi. New York'ta hızla yükselmekte olan Kovid-19 vakaları sebebiyle, 2 hafta önce Los Angeles'ten gelen Schmall, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattığı görüntü yayınladı.
Hemşire Schmall, "Girdiğim her odada cesetler, cansız bedenler var. Hemşire arkadaşlarım için çok üzülüyorum" dedi.
Günde yaklaşık 5 saat uyuduklarını belirten Schmall, giydikleri koruyucu plastik kıyafetin içinde 20 saat terleyerek gezdiklerini ifade etti.