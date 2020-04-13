Corona virüsü çözüme kavuşturan bilim insanı susturuldu! Çin ile ilgili şoke eden iddia

SUSTURULDUĞUNU ÖĞRENDİK

Çinli bir gazeteci olan ve Wuhan'daki 76 günlük karantinadan sonra geçen hafta serbest kalan Gao Yu, tecrit sırasında Shi ile konuştuğunu söyledi ve şunları aktardı: "Enstitüsünün 2 Ocak gibi erken bir tarihte gen dizilimini ve ilgili testleri bitirdiğini ancak susturulduğunu öğrendik."

"PANİĞE NEDEN OLAN UYGUNSUZ BİLGİLER..."

İngilzi Daily Mail gazetesi, aynı gün Wuhan Viroloji Enstitüsü Müdürü Yanyi Wang'ın personele ve kilit yetkililere hastalık hakkında bilgi vermemelerini emrettiğini söyledi. Aktivistler ve Hong Kong medyası tarafından onaylanan sosyal medyadaki bir sızıntıya göre, Wuhan Viroloji Enstitüsü Müdürü Wang, araştırma sonuçlarının 'paniğe' neden olan 'uygunsuz ve yanlış bilgi'ler olduğunu söyledi.