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Anastasiadis'ten skandal Türkiye açıklaması: Yavuz sondaj gemisi...

Son dakika haberi... Doğu Akdeniz'de anbean yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'nin Lozan Antlaşmasına vurgu yaptığı NAVTEX ilanından sonra birbiri ardında flaş gelişmeler yaşandı.

Türkiye'nin diyalog çağrılarına rağmen Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'le görüşmesinden sonra açıklama yapan Anastasiadis Yavuz sondaj gemisinin çalışmalarını yasa dışı olarak nitelendirerek Türkiye'nin bölgede tansiyonu yükselttiğini iddia etti.

16.09.2020 16:11 - Son Güncelleme: 16.09.2020 16:28
Anastasiadis'ten skandal Türkiye açıklaması: Yavuz sondaj gemisi...

Türkiye dün yeni bir NAVTEX yayınladı. "Sakız Adası'nın 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayriaskeri statüsü ihlal edilmiştir" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Anastasiadis'ten skandal Türkiye açıklaması: Yavuz sondaj gemisi...

BU NE ANLAMA GELİYOR?
NAVTEX herhangi bir sismik geminin faaliyeti hakkında değildi. Lozan'a göre silahsız olmaları gereken Ege adalarıyla ilgiliydi. Peki bu ne anlama geliyor?

Anastasiadis'ten skandal Türkiye açıklaması: Yavuz sondaj gemisi...

Hürriyet'te yer alan haberin detayları şöyle: Güvenlik kaynaklarına göre Yunanistan Lozan'a rağmen Ege adalarını silahlandırıyor. Sakız da bu adalardan biri. Yunanistan, Sakız'dan deniz atışı yapacağını duyurmuştu. Bu Lozan'ı ihlalin itirafıydı. Ustaca bir manevra yapan Türkiye karşı NAVTEX'le bunu kayıt altına aldı ve dünyaya göstermiş oldu.

Anastasiadis'ten skandal Türkiye açıklaması: Yavuz sondaj gemisi...

En son Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündeme getirdi. "Yunanistan Sevilla haritasından vazgeçmediği sürece gerginlik bitmez" dedi. Yunan kıta sahanlığını Akdeniz'in ortasına kadar indiren harita, Türkiye'yi kıyı şeridine hapsediyor. Haritayı Türkiye de AB de tanımıyor.

Anastasiadis'ten skandal Türkiye açıklaması: Yavuz sondaj gemisi...
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