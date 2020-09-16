Anastasiadis'ten skandal Türkiye açıklaması: Yavuz sondaj gemisi...
Son dakika haberi... Doğu Akdeniz'de anbean yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'nin Lozan Antlaşmasına vurgu yaptığı NAVTEX ilanından sonra birbiri ardında flaş gelişmeler yaşandı.
Türkiye'nin diyalog çağrılarına rağmen Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'le görüşmesinden sonra açıklama yapan Anastasiadis Yavuz sondaj gemisinin çalışmalarını yasa dışı olarak nitelendirerek Türkiye'nin bölgede tansiyonu yükselttiğini iddia etti.
Hürriyet'te yer alan haberin detayları şöyle: Güvenlik kaynaklarına göre Yunanistan Lozan'a rağmen Ege adalarını silahlandırıyor. Sakız da bu adalardan biri. Yunanistan, Sakız'dan deniz atışı yapacağını duyurmuştu. Bu Lozan'ı ihlalin itirafıydı. Ustaca bir manevra yapan Türkiye karşı NAVTEX'le bunu kayıt altına aldı ve dünyaya göstermiş oldu.