Anastasiadis'ten skandal Türkiye açıklaması: Yavuz sondaj gemisi...

Hürriyet'te yer alan haberin detayları şöyle: Güvenlik kaynaklarına göre Yunanistan Lozan'a rağmen Ege adalarını silahlandırıyor. Sakız da bu adalardan biri. Yunanistan, Sakız'dan deniz atışı yapacağını duyurmuştu. Bu Lozan'ı ihlalin itirafıydı. Ustaca bir manevra yapan Türkiye karşı NAVTEX'le bunu kayıt altına aldı ve dünyaya göstermiş oldu.