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İtalya'da ordu sokağa çıkıyor! Şoke eden görüntüler: Sokak ortasında ölüyorlar

Kovid-19 nedeniyle 3 bin 405 kişinin öldüğü, toplam virüs bulaşmış kişi sayısının ise 41 bin 35'i bulduğu İtalya'da dehşet veren görüntüler ortaya çıktı. En yüksek ölüm sayısına ulaşılan ülkede insanların sokaklarda öldüğü görüntüler dünyayı şoke etti. Öte yandan yeni tip koronavirüsün Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İtalya'da halkın sokağa zorunlu olmadıkça çıkmamasını denetlemek üzere askerlerin şehir merkezlerinde görevlendirilmesi planlanıyor.

20.03.2020 19:08 - Son Güncelleme: 20.03.2020 19:08
İtalya'da ordu sokağa çıkıyor! Şoke eden görüntüler: Sokak ortasında ölüyorlar

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgınına en ağır kaybı veren ülke İtalya oldu. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ülkeden gelen son görüntüler tüyler ürpertti.

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İtalya'da ordu sokağa çıkıyor! Şoke eden görüntüler: Sokak ortasında ölüyorlar

İTALYANLAR SOKAK ORTASINDA CAN VERİYOR
41 bin 35 vakanın görüldüğü ve 3 bin 405 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede koronavirüse yakalananlar, sokak ortasında can vermeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir adam yol ortasında yerde hareketsiz bir şekilde yatarken, bir kadının da bankta hayatını kaybettiği görüldü.

İtalya'da ordu sokağa çıkıyor! Şoke eden görüntüler: Sokak ortasında ölüyorlar

ÖLÜ SAYISINDA ÇİN'İ GERİDE BIRAKTILAR
İtalya, koronavirüsten ölenler bakımından, virüsün ortaya çıktığı Çin'i geride bıraktı. Çin'de şimdiye kadar 3 bin 249 kişi öldü.

İtalya'da ordu sokağa çıkıyor! Şoke eden görüntüler: Sokak ortasında ölüyorlar

İTALYA'DA DAHA SIKI KONTROL İÇİN ORDU SOKAĞA ÇIKIYOR
Yeni tip koronavirüsün Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İtalya'da halkın sokağa zorunlu olmadıkça çıkmamasını denetlemek üzere askerlerin şehir merkezlerinde görevlendirilmesi planlanıyor.

İtalya'da ordu sokağa çıkıyor! Şoke eden görüntüler: Sokak ortasında ölüyorlar

Kovid-19 nedeniyle 3 bin 405 kişinin öldüğü, toplam virüs bulaşmış kişi sayısının ise 41 bin 35'i bulduğu ülkede, virüsün yayılmasının önüne geçmek için yeni önlemler tartışılıyor.

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