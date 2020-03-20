İtalya'da ordu sokağa çıkıyor! Şoke eden görüntüler: Sokak ortasında ölüyorlar
Kovid-19 nedeniyle 3 bin 405 kişinin öldüğü, toplam virüs bulaşmış kişi sayısının ise 41 bin 35'i bulduğu İtalya'da dehşet veren görüntüler ortaya çıktı. En yüksek ölüm sayısına ulaşılan ülkede insanların sokaklarda öldüğü görüntüler dünyayı şoke etti. Öte yandan yeni tip koronavirüsün Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İtalya'da halkın sokağa zorunlu olmadıkça çıkmamasını denetlemek üzere askerlerin şehir merkezlerinde görevlendirilmesi planlanıyor.
20.03.2020 19:08
- Son Güncelleme: 20.03.2020 19:08
İTALYANLAR SOKAK ORTASINDA CAN VERİYOR
41 bin 35 vakanın görüldüğü ve 3 bin 405 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede koronavirüse yakalananlar, sokak ortasında can vermeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir adam yol ortasında yerde hareketsiz bir şekilde yatarken, bir kadının da bankta hayatını kaybettiği görüldü.
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