İtalya'da ordu sokağa çıkıyor! Şoke eden görüntüler: Sokak ortasında ölüyorlar

İTALYANLAR SOKAK ORTASINDA CAN VERİYOR

41 bin 35 vakanın görüldüğü ve 3 bin 405 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede koronavirüse yakalananlar, sokak ortasında can vermeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir adam yol ortasında yerde hareketsiz bir şekilde yatarken, bir kadının da bankta hayatını kaybettiği görüldü.