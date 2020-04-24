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Corona açıklaması sonrası tüm gözler ondaydı! Koronavirüs için Bill Gates kendini buraya kapattı
Corona açıklaması sonrası tüm gözler ondaydı! Koronavirüs için Bill Gates kendini buraya kapattı
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılan corona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Koronavirüsün ilk çıktığı günden bu yana gündemden düşmeyen bir isim var, Bill Gates. Çok uluslu teknoloji şirketi Microsoft'un sahibi Bill Gates'in corona virüsü başlatan kişi olduğu iddia edilirken Bill Gates, eşi ile birlikte 43 milyon liralık karantina malikanesine kapandı. 5 bin 800 metrekarelik malikane kıskandıran cinsten.
24.04.2020 12:42
- Son Güncelleme: 24.04.2020 12:42
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle eşi ile birlikte kendisini ABD'deki okyanus kıyısındaki 43 milyon dolarlık lüks malikanesine kapattı.
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ABD merkezli çok uluslu teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle eşi ile birlikte kendisini ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan okyanus kıyısındaki 43 milyon dolar değerindeki malikanesine kapattı.
Gates'in okyanus kenarında karantina sürecine girdiği 43 milyon dolar değerindeki malikanesi ilk kez görüntüledi.
5 bin 800 metrekarelik malikanede bir sera, bir aile konutu ve 2 adet misafir evi yer alıyor.
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Mülkte aynı zamanda 10 kişilik bir jakuzi, ev sineması, cam havuz ve tenis kortu da bulunuyor.