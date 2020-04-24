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Corona açıklaması sonrası tüm gözler ondaydı! Koronavirüs için Bill Gates kendini buraya kapattı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılan corona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Koronavirüsün ilk çıktığı günden bu yana gündemden düşmeyen bir isim var, Bill Gates. Çok uluslu teknoloji şirketi Microsoft'un sahibi Bill Gates'in corona virüsü başlatan kişi olduğu iddia edilirken Bill Gates, eşi ile birlikte 43 milyon liralık karantina malikanesine kapandı. 5 bin 800 metrekarelik malikane kıskandıran cinsten.

24.04.2020 12:42 - Son Güncelleme: 24.04.2020 12:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





