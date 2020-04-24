Kutsal mekanlarda ilk teravih namazı koronavirüs tedbirleri alınarak kılındı!

Milliyet'in haberine göre Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'de kılınan ilk teravi namazına, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler sebebiyle Harameyn işlerinde görev alan memurlar, dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren kişiler ve diğer görevliler katıldı.