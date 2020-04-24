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Kutsal mekanlarda ilk teravih namazı koronavirüs tedbirleri alınarak kılındı!

Dünya çapında milyonlarca Müslüman Ramazan heyecanı yaşıyor. Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'da, Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'de ve Filistin'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı, korona virüs salgını nedeniyle tedbirler alınarak kılındı. İşte Ramazan'ın ilk gününde dünyanın dört bir yanından kareler...

24.04.2020 11:25 - Son Güncelleme: 24.04.2020 11:52
Kutsal mekanlarda ilk teravih namazı koronavirüs tedbirleri alınarak kılındı!

Korona virüsü salgını ile mücadele devam ederken Ramazan'ın ilk teravih namazına az sayıda kişi katılabildi. Kabe'nin de yer aldığı Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'de Ramazan ayının ilk teravih namazı, korona virüs salgını nedeniyle az sayıda kişinin katılımıyla kılındı.

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Kutsal mekanlarda ilk teravih namazı koronavirüs tedbirleri alınarak kılındı!

Milliyet'in haberine göre Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'de kılınan ilk teravi namazına, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler sebebiyle Harameyn işlerinde görev alan memurlar, dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren kişiler ve diğer görevliler katıldı.

Kutsal mekanlarda ilk teravih namazı koronavirüs tedbirleri alınarak kılındı!

Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da İslami Vakıflar Dairesindeki çalışanlar salgına karşı sosyal mesafe kurallarına uyarak Ramazan'ın ilk teravih namazını kıldı. Mescid-i Aksa'nın diğer alanları ise tamamen boş kaldı.

Kutsal mekanlarda ilk teravih namazı koronavirüs tedbirleri alınarak kılındı!

Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani yaptığı açıklamada, 22 Mart'ta korona virüs nedeniyle Mescid-i Aksa'nın kapatıldığını ancak ezan ve namazlara Mescid-i Aksa'daki çalışanlar tarafından devam edildiğini söyledi.

Kutsal mekanlarda ilk teravih namazı koronavirüs tedbirleri alınarak kılındı!

Ramazan ayında da Mescid-i Aksa'daki çalışanlar tarafından teravih namazlarının kılınacağını belirten Kisvani, Filistinlileri evlerinde namaz kılmaya çağırarak, "Camiler kapalı ama Allah'ın kapıları kapatılmadı.

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