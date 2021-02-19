ABD kabusu yaşıyor: Milyonlarca kişi elektriksiz ve susuz kaldı! Teksas eyaletinden son dakika haberi

ABD'de Kuzey Kutbu'ndan gelen soğuk hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken bölgeden son dakika haberleri geliyor. Yaklaşık bir haftadır etkili olan şiddetli soğuk hava dalgasında yaklaşık 4 milyon kişi elektrik ve ısınma sorunu yaşarken ülkede soğuk hava nedeniyle en az 47 kişi hayatını kaybetti. Teksas'da acil durum ilan edilirken 13 milyon kişinin susuz, 325 bin kişinin ise elektriksiz olduğu belirtildi. Vali Abbott yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz gün 2,7 milyon olan elektriksiz insan sayısı yaklaşık 325 bine indi. 13 milyondan fazla Teksaslı da su hizmetlerinde kesinti görüyor" dedi. İşte bölgeden gelen son dakika haberleri.

19.02.2021 11:54 - Son Güncelleme: 19.02.2021 11:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





