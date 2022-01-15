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Haberler Dünya Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan kazada flaş gelişme! ABD'li aktör Alec Baldwin'in cep telefonu...

Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan kazada flaş gelişme! ABD'li aktör Alec Baldwin'in cep telefonu...

"Rust" filminin çekimi sırasında Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan kazaya ilişkin soruşturmada bir son dakika gelişmesi yaşandı. ABD'li oyuncu Alec Baldwin, set kazası soruşturması için telefonunu teslim etti. 19 Kasım 2021'de Baldwin ve film yapımcılarına dava açılmış, çekilecek sahnenin senaryosunda silah kullanılmasını gerektirecek bir durum olmadığı halde Baldwin'in kasıtlı olarak dolu silahı kurup ateşlediği iddia edilmişti.

15.01.2022 10:10 - Son Güncelleme: 15.01.2022 10:11
Halyna Hutchins’in ölümüne neden olan kazada flaş gelişme! ABD’li aktör Alec Baldwin’in cep telefonu...

ABD'li aktör Alec Baldwin, "Rust" filminin çekimi sırasında kullandığı silahla Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin soruşturma kapsamında cep telefonunu teslim etti.

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Halyna Hutchins’in ölümüne neden olan kazada flaş gelişme! ABD’li aktör Alec Baldwin’in cep telefonu...

Santa Fe Bölge İlçe Ofisi ve Baldwin'in avukatı tarafından yapılan açıklamada, Baldwin'in, şahsi cep telefonunu, yazılı, fotoğraflı veya videolu paylaşımlarının incelenmesi için New Mexio eyaleti yetkililerine verdiği belirtildi.

Halyna Hutchins’in ölümüne neden olan kazada flaş gelişme! ABD’li aktör Alec Baldwin’in cep telefonu...

Açıklama, film setindeki kazayla ilgili soruşturmanın bir parçası olarak Santa Fe İlçesi Şerif Ofisinin bir ay önce arama emri çıkarılmasına rağmen telefonun henüz teslim edilmediğini bildirmesinin ardından geldi.

Halyna Hutchins’in ölümüne neden olan kazada flaş gelişme! ABD’li aktör Alec Baldwin’in cep telefonu...

Yetkililer, set kazasıyla ilgili arama emrinde, Baldwin'in telefonundaki mesaj, fotoğraf, görüntü, e-posta yazışmaları ve internette arama geçmişiyle birlikte konum bildirim bilgilerinin de araştırılması gerektiğini ifade etmişti.

Halyna Hutchins’in ölümüne neden olan kazada flaş gelişme! ABD’li aktör Alec Baldwin’in cep telefonu...

Oyuncu Baldwin, geçen hafta sonu Instagram'da telefonunu teslim edeceğini, ancak öncesinde özel iletişim bilgilerinin korunduğundan emin olmak istediğini belirtmişti.

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