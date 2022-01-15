Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan kazada flaş gelişme! ABD'li aktör Alec Baldwin'in cep telefonu...
"Rust" filminin çekimi sırasında Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan kazaya ilişkin soruşturmada bir son dakika gelişmesi yaşandı. ABD'li oyuncu Alec Baldwin, set kazası soruşturması için telefonunu teslim etti. 19 Kasım 2021'de Baldwin ve film yapımcılarına dava açılmış, çekilecek sahnenin senaryosunda silah kullanılmasını gerektirecek bir durum olmadığı halde Baldwin'in kasıtlı olarak dolu silahı kurup ateşlediği iddia edilmişti.
15.01.2022 10:10
- Son Güncelleme: 15.01.2022 10:11
ABD'li aktör Alec Baldwin, "Rust" filminin çekimi sırasında kullandığı silahla Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin soruşturma kapsamında cep telefonunu teslim etti.