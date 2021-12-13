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Haberler Dünya 1 milyar 404 milyon 150 bin lira değerinde! Dünyanın en nadir mavi safirlerinden

1 milyar 404 milyon 150 bin lira değerinde! Dünyanın en nadir mavi safirlerinden

Sri Lanka'da yaklaşık üç ay önce bulunan taşın, dünyanın en nadir ve büyük korindon mavi safirlerinden biri olduğu bildirildi. Safirin değeri ise 100 milyon dolar (1 milyar 404 milyon 150 bin lira).

13.12.2021 17:12 - Son Güncelleme: 13.12.2021 17:12
1 milyar 404 milyon 150 bin lira değerinde! Dünyanın en nadir mavi safirlerinden

Sri Lanka Ulusal Mücevher ve Mücevherat Kurumundan yapılan açıklamada, 310 kilogramlık kayadan alınan beş örnek üzerinde gemolojik analizler yapıldığı kaydedildi.

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1 milyar 404 milyon 150 bin lira değerinde! Dünyanın en nadir mavi safirlerinden

İncelemeler sonucunda taşın dünyadaki en nadir ve en büyük mavi safirlerden biri olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, taşın ülkede şimdiye kadar bulunan en büyük korindon mavi safiri olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

1 milyar 404 milyon 150 bin lira değerinde! Dünyanın en nadir mavi safirlerinden

Ratnapura Gemoloji Enstitüsünün yöneticisi Shanka Ruwanditha, taşın fiyatının belirlenmesi için yerli veya yabancı mücevher değerleme uzmanlarının hizmetlerini almayı planladıklarını söyledi.

1 milyar 404 milyon 150 bin lira değerinde! Dünyanın en nadir mavi safirlerinden

Sri Lanka ve özellikle güneybatıdaki Ratnapura şehrinin, mücevher madenciliği ve değerli taşlar konusunda önemli bir yere sahip olduğu ifade ediliyor.

1 milyar 404 milyon 150 bin lira değerinde! Dünyanın en nadir mavi safirlerinden
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