SON DAKİKA: Kolombiya'da sular durulmuyor! Vergi reformu karşıtı eylemler 7. gününde: 24 ölü 100'e yakın yaralı
Son dakika haberleri... Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da bir haftadır sular durulmuyor. Ülkede 7 günden bu yana devam eden vergi reformu karşıtı kitlesel gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı, 5 artarak 24'e yükseldi, yaralı sayısı ise 900'ü geçti. Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler, başta sakin ve barışçıl geçerken, sonrasında şiddetli olaylara sahne olmuştu. Öte yandan Amerika İnsan Hakları Komisyonu da olaylara ilişkin bir açıklama yayımlayarak, polisin göstericilere yönelik aşırı güç kullanımını kınadı.
06.05.2021 09:48
- Son Güncelleme: 06.05.2021 09:48