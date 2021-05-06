RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Kolombiya'da sular durulmuyor! Vergi reformu karşıtı eylemler 7. gününde: 24 ölü 100'e yakın yaralı

Son dakika haberleri... Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da bir haftadır sular durulmuyor. Ülkede 7 günden bu yana devam eden vergi reformu karşıtı kitlesel gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı, 5 artarak 24'e yükseldi, yaralı sayısı ise 900'ü geçti. Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler, başta sakin ve barışçıl geçerken, sonrasında şiddetli olaylara sahne olmuştu. Öte yandan Amerika İnsan Hakları Komisyonu da olaylara ilişkin bir açıklama yayımlayarak, polisin göstericilere yönelik aşırı güç kullanımını kınadı.

06.05.2021 09:48 - Son Güncelleme: 06.05.2021 09:48
SON DAKİKA: Kolombiya'da sular durulmuyor! Vergi reformu karşıtı eylemler 7. gününde: 24 ölü 100'e yakın yaralı

Kolombiya'da 7 günden bu yana devam eden vergi reformu karşıtı kitlesel gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı, 5 artarak 24'e yükseldi, yaralı sayısı ise 900'ü geçti.

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SON DAKİKA: Kolombiya'da sular durulmuyor! Vergi reformu karşıtı eylemler 7. gününde: 24 ölü 100'e yakın yaralı

Protestoların merkezi konumundaki, başkentin tarihi Bolivar Meydanı'na yürüyen göstericiler, ellerindeki döviz ve pankartlarla müzik eşliğinde şarkılar söyleyip hükümetin ekonomi politikalarına bir kez daha tepki gösterdi.

SON DAKİKA: Kolombiya'da sular durulmuyor! Vergi reformu karşıtı eylemler 7. gününde: 24 ölü 100'e yakın yaralı

Göstericilerden bazı grupların Ulusal Kongre Binası'na taşlı saldırıda bulunması üzerine Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polisler, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve su sıkarak müdahale etti.

SON DAKİKA: Kolombiya'da sular durulmuyor! Vergi reformu karşıtı eylemler 7. gününde: 24 ölü 100'e yakın yaralı

Ülkenin en büyük ikinci kenti Medellin'de ise yürüyüşe geçen çoğunluğu öğrenci binlerce kişi, hükümetin ekonomi uygulamalarına tepki göstermesinin yanı sıra, gösterilerde yaşamını yitirenler nedeniyle polisi protesto etti.

SON DAKİKA: Kolombiya'da sular durulmuyor! Vergi reformu karşıtı eylemler 7. gününde: 24 ölü 100'e yakın yaralı

CALİ'DEKİ GÖSTERİLERDE YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Cali'de binlerce kişinin bir araya geldiği şehir merkezinde, gösteriler genelde barışçıl geçerken, bazı gruplar yolu uzun süre trafiğe kapattı.