Çin'in sır gibi sakladığı projeden ilk kare basına sızdı!

Çin'in sır gibi sakladığı projeden ilk kare basına sızdı!.. İşte Çin'in gizli cephaneliği ve sır gibi yürüttüğü o projeden ilk kare...

8 Ocak 2019 Salı, 10:43:08 Güncelleme: 10:44:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





