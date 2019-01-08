Çin'in sır gibi sakladığı projeden ilk kare basına sızdı!

Çin'in sır gibi sakladığı projeden ilk kare basına sızdı!.. İşte Çin'in gizli cephaneliği ve sır gibi yürüttüğü o projeden ilk kare...

8 Ocak 2019 Salı, 10:43:08 Güncelleme: 10:44:36
Çin'in sır gibi sakladığı projeden ilk kare basına sızdı!

Çin'den ABD'ye darbe üstüne darbe!..

ABD Hava Kuvvetleri tarafından üretilen GPS'in yerine milli teknolojiyi kullanması 2020'de devreye alması beklenen Çin GPS kullanımına son verecek.

F-35'lere rakip olarak geliştirilen 'hayalet uçak' J 20 ise geçtiğimiz aylarda tam techizatlı bir şekilde gösteri uçuşunu gerçekleştirmiştir.

Şimdi ise sır gibi saklanan havada neredeyse tam 2 gün kalabilen (40 saat) hava aracından ilk kare basına sızdı.

İşte Çin'in gizli cephaneliği...

Çin'in sır gibi sakladığı projeden ilk kare basına sızdı!

ÇİN'İN GİZLİ CEPHANELİĞİ

Çin, hem silah hem de uzay-havacılık teknolojilerinde dünyanın süper gücü olma amacını 21inci yüzyılda gerçeğe dönüştürmek istiyor.

İşte Çin'in yüksek teknolojili silahları...

Çin'in sır gibi sakladığı projeden ilk kare basına sızdı!

ÇİN'DEN ABD'YE KARŞI 9 MİLYAR DOLARLIK HAMLE

Çin ordusunun ABD Hava Kuvvetleri tarafından üretilen GPS'in yerine milli teknolojiyi kullanması için 9 milyar dolarlık bütçe ayırdı.

Sistemin 2020'de devreye girmesi ile birlikte Çin GPS kullanımına son verecek.

Çin'in sır gibi sakladığı projeden ilk kare basına sızdı!

ÇİN'DEN 'HAYALET UÇAK' İLE GÖZDAĞI (F-35'E KARŞI GELİŞTİRİLDİ)

Çin Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nin havalandırdığı J 20 hayalet uçağı ülkede gerçekleştirilen havacılık fuarı kapsamında hünerlerini sergiledi.

Çin'in sır gibi sakladığı projeden ilk kare basına sızdı!

Çin'in en büyük havacılık fuarında sergilediği yeni savaş uçakları, ABD ile ticaret savaşlarının kontrolden çıkarak sıcak savaşa dönüşme ihtimaline karşı bir önlem olarak yorumlandı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Çin'in sır gibi sakladığı projeden ilk kare basına sızdı!
Çin'in sır gibi sakladığı projeden ilk kare basına sızdı!