Çin'in sır gibi sakladığı projeden ilk kare basına sızdı!
Çin'in sır gibi sakladığı projeden ilk kare basına sızdı!.. İşte Çin'in gizli cephaneliği ve sır gibi yürüttüğü o projeden ilk kare...
8 Ocak 2019 Salı, 10:43:08 Güncelleme: 10:44:36
Çin'den ABD'ye darbe üstüne darbe!..
ABD Hava Kuvvetleri tarafından üretilen GPS'in yerine milli teknolojiyi kullanması 2020'de devreye alması beklenen Çin GPS kullanımına son verecek.
F-35'lere rakip olarak geliştirilen 'hayalet uçak' J 20 ise geçtiğimiz aylarda tam techizatlı bir şekilde gösteri uçuşunu gerçekleştirmiştir.
Şimdi ise sır gibi saklanan havada neredeyse tam 2 gün kalabilen (40 saat) hava aracından ilk kare basına sızdı.
İşte Çin'in gizli cephaneliği...
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