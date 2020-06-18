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ABD'den dehşete düşüren iddia! Koronavirüsün başladığı Wuhan'da her gün 2000 ceset yakıldı

ABD'de yapılan bir çalışmada koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Wuhan kentinde şubat ayının ortasında resmi olarak açıklanan toplam 700 ölünün aksine, 24 saat boyunca tam kapasiteyle çalışan 86 krematoryumda günde 800 ile 2000 arasında cesedin yakıldığını belirtildi.

18.06.2020 23:58 - Son Güncelleme: 19.06.2020 00:03
ABD'den deheşete düşüren iddia! Koronavirüsün başladığı Wuhan'da her gün 2000 ceset yakıldı

ABD'de yapılan bir çalışmada Wuhan'da şubat ayının ortasında resmi olarak açıklanan toplam 700 ölünün aksine, 24 saat boyunca tam kapasiteyle çalışan 86 krematoryumda günde 800 ile 2000 arasında cesedin yakıldığını belirtildi.

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ABD'den deheşete düşüren iddia! Koronavirüsün başladığı Wuhan'da her gün 2000 ceset yakıldı

ABD'li bilim insanlarından Çin'deki koronavirüs vakalarına ilişkin ürküten bir iddia geldi.

ABD'den deheşete düşüren iddia! Koronavirüsün başladığı Wuhan'da her gün 2000 ceset yakıldı

ABD'li bilim insanları, Wuhan'daki krematoryum faaliyetlerine dayanarak ülkedeki ölümlerin resmi olarak açıklanandan 14 kat daha fazla olduğunu öne sürdü. Buna göre Mart ayının ortasından bu yana sadece pandeminin başladığı Wuhan'da 36 binden fazla ölüm kaydedildi.

ABD'den deheşete düşüren iddia! Koronavirüsün başladığı Wuhan'da her gün 2000 ceset yakıldı

ABD'li araştırmacılar Çin'in yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle meydana gelen ölümleri örtbas ettiğini öne sürdü. Resmi açıklanan rakamlara göre 83 bin 293 Covid-19 vakasının bulunduğu ülkede pandeminin başlangıcından bu yana 4 bin 634 ölüm gerçekleşti.

ABD'den deheşete düşüren iddia! Koronavirüsün başladığı Wuhan'da her gün 2000 ceset yakıldı

Ancak, pandeminin başladığı Wuhan'daki krematoryum faaliyetlerini inceleyen uzmanlar kentte mart ayının ortasından bu yana 36 bin ölümün meydana geldiğini iddia etti.

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