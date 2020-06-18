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ABD'den dehşete düşüren iddia! Koronavirüsün başladığı Wuhan'da her gün 2000 ceset yakıldı
ABD'den dehşete düşüren iddia! Koronavirüsün başladığı Wuhan'da her gün 2000 ceset yakıldı
ABD'de yapılan bir çalışmada koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Wuhan kentinde şubat ayının ortasında resmi olarak açıklanan toplam 700 ölünün aksine, 24 saat boyunca tam kapasiteyle çalışan 86 krematoryumda günde 800 ile 2000 arasında cesedin yakıldığını belirtildi.
18.06.2020 23:58
- Son Güncelleme: 19.06.2020 00:03
ABD'de yapılan bir çalışmada Wuhan'da şubat ayının ortasında resmi olarak açıklanan toplam 700 ölünün aksine, 24 saat boyunca tam kapasiteyle çalışan 86 krematoryumda günde 800 ile 2000 arasında cesedin yakıldığını belirtildi.
ABD'li bilim insanlarından Çin'deki koronavirüs vakalarına ilişkin ürküten bir iddia geldi.
ABD'li bilim insanları, Wuhan'daki krematoryum faaliyetlerine dayanarak ülkedeki ölümlerin resmi olarak açıklanandan 14 kat daha fazla olduğunu öne sürdü. Buna göre Mart ayının ortasından bu yana sadece pandeminin başladığı Wuhan'da 36 binden fazla ölüm kaydedildi.
ABD'li araştırmacılar Çin'in yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle meydana gelen ölümleri örtbas ettiğini öne sürdü. Resmi açıklanan rakamlara göre 83 bin 293 Covid-19 vakasının bulunduğu ülkede pandeminin başlangıcından bu yana 4 bin 634 ölüm gerçekleşti.
Ancak, pandeminin başladığı Wuhan'daki krematoryum faaliyetlerini inceleyen uzmanlar kentte mart ayının ortasından bu yana 36 bin ölümün meydana geldiğini iddia etti.