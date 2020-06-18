ABD'den dehşete düşüren iddia! Koronavirüsün başladığı Wuhan'da her gün 2000 ceset yakıldı

ABD'li bilim insanları, Wuhan'daki krematoryum faaliyetlerine dayanarak ülkedeki ölümlerin resmi olarak açıklanandan 14 kat daha fazla olduğunu öne sürdü. Buna göre Mart ayının ortasından bu yana sadece pandeminin başladığı Wuhan'da 36 binden fazla ölüm kaydedildi.