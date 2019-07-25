Çin'de bir ilk gerçekleşti! Böylesi ilk kez oluyor... Özel sektör uzaya uydu fırlattı, dünya yörüngesine ulaştırmayı başardı

"Landscape" adlı bir başka Çinli özel şirket, geçen yıl ekimde kendi üretimi roketle uzaya uydu fırlatma girişiminde bulunmuş ancak fırlatış başarısız olmuştu.

Çin'in uzay girişimlerinde son dönemde hızlı bir atılım içinde olduğu dikkat çekiyor. Ülke geçen yıl mayısta, Ay'ın karanlık yüzünü keşfetmek için Çüeçiao iletişim uydusunu uzaya göndermişti.



İlk kez insanlı uzay görevini 2003'te gerçekleştiren ülke, ABD ve Rusya'dan sonra bunu tamamen kendi teknolojisiyle yapabilen üçüncü ülke olmuştu.



AA