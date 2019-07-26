Kuzey Kore'den bir şok daha! Tüm dünya bu haberle sarsıldı
Dünyanın en kapalı ülkesi olarak bilinen Kuzey Kore'den dünyayı şoke eden bir haber geldi... Son zamanlarda uzun menzilli füze üreteceği yönündeki açıklamalarıyla, Güney Kore'de ve ABD'de endişelere sebep olan Kim Jong-un yönetimindeki Kuzey Kore yine adından söz ettirdi. Dünya bu tartışmalarla kavruluyorken Kuzey Kore liderinin karısıyla ilgili ortaya çıkan şok gerçek ise bu füze tartışmalarını bile gölgede bıraktı. İşte Kuzey Kore'de yaşanan son olay...
26.07.2019 14:33
- Son Güncelleme: 26.07.2019 14:42
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