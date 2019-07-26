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Kuzey Kore'den bir şok daha! Tüm dünya bu haberle sarsıldı

Dünyanın en kapalı ülkesi olarak bilinen Kuzey Kore'den dünyayı şoke eden bir haber geldi... Son zamanlarda uzun menzilli füze üreteceği yönündeki açıklamalarıyla, Güney Kore'de ve ABD'de endişelere sebep olan Kim Jong-un yönetimindeki Kuzey Kore yine adından söz ettirdi. Dünya bu tartışmalarla kavruluyorken Kuzey Kore liderinin karısıyla ilgili ortaya çıkan şok gerçek ise bu füze tartışmalarını bile gölgede bıraktı. İşte Kuzey Kore'de yaşanan son olay...

26.07.2019 14:33 - Son Güncelleme: 26.07.2019 14:42
Kuzey Kore'den bir şok daha! Tüm dünya bu haberler sarsıldı

Ajansların geçtiği son dakika bilgisine göre Kuzey Kore ordusunun iki kısa menzilli füze ateşlediği öne sürüldü. Bu haber tüm dünya medyasında büyük ilgi ile karşılandı.

Kuzey Kore'den bir şok daha! Tüm dünya bu haberler sarsıldı

Füzelerin yerel saatle 05.34 ve 05.57'de ateşlendiği, yaklaşık 50 kilometre irtifa kazanıp 430 kilometre yol aldığı kaydedildi.

Kuzey Kore'den bir şok daha! Tüm dünya bu haberler sarsıldı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri son dakika olarak yaptıkları açıklamada, Kuzey Kore'nin doğusunda yer alan Wonsan kenti kıyısından bu sabah iki kısa menzilli füzenin ateşlendiğini belirtti.

Kuzey Kore'den bir şok daha! Tüm dünya bu haberler sarsıldı

Füzelerin yerel saatle 05.34 ve 05.57'de ateşlendiği, yaklaşık 50 kilometre irtifa kazanıp 430 kilometre yol aldığı kaydedildi.

Kuzey Kore'den bir şok daha! Tüm dünya bu haberler sarsıldı

Güney Koreli ordu yetkilileri, konuyla ilgili detayların analiz edileceğini bildirdi.

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