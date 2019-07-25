Midesinden çıkanlar dehşete düşürdü! Doktorlar bile inanamadı
Bir insanın midesinden en fazla ne çıkabilir? Birazdan görecekleriniz sizi hayrete düşürecek. Hindistan'da karın ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye giden kadının midesinden öyle şeyler çıktı ki doktorları bile hayrete düşürdü.
'MÜCEVHERLER BULDUK'
Hastanenin Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Siddhartha Biswas, Runi Khatun isimli kadının midesinde metal nesnelerin bulunduğunu belirtti.
Biswas, "Kadının midesinde aralarında kolye ve küpelerin de olduğu 1 kilo 680 gram ağırlığında çeşitli imitasyon mücevherler bulduk. Midesinde ayrıca 60 bozuk para ve hatta bir kol saati vardı." dedi.
AKLİ DENGESİ BOZUK
Khatun, daha sonra doktorlara bu nesneleri yuttuğunu söyledi.
Hastane yetkililerinden Sharmila Moulik, Khatun'un akli dengesinin yerinde olmadığını ve psikiyatriste sevk edildiğini belirtti.
Moulik, ameliyatın ardından durumu stabil olan Khatun'un psikiyatrik tedavi göreceğini kaydetti.