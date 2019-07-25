Midesinden çıkanlar dehşete düşürdü! Doktorlar bile inanamadı

Bir insanın midesinden en fazla ne çıkabilir? Birazdan görecekleriniz sizi hayrete düşürecek. Hindistan'da karın ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye giden kadının midesinden öyle şeyler çıktı ki doktorları bile hayrete düşürdü.

25.07.2019 15:32 - Son Güncelleme: 25.07.2019 15:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





