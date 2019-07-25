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Midesinden çıkanlar dehşete düşürdü! Doktorlar bile inanamadı

Bir insanın midesinden en fazla ne çıkabilir? Birazdan görecekleriniz sizi hayrete düşürecek. Hindistan'da karın ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye giden kadının midesinden öyle şeyler çıktı ki doktorları bile hayrete düşürdü.

25.07.2019 15:32 - Son Güncelleme: 25.07.2019 15:40
Midesinden çıkanlar dehşete düşürdü! Doktorlar bile inanamadı

DOKTORLAR BİLE HAYRETE DÜŞTÜ

Hindistan Times'ın haberine göre, Bengal eyaletindeki devlet hastanesinde doktorlar, "karın ağrısı" ve "mide bulantısı" şikayetiyle hastaneye başvuran kadının midesinden 1 saat 15 dakika süren operasyonla çeşitli aksesuarlar, bozuk paralar ve bir kol saati çıkardı.

Midesinden çıkanlar dehşete düşürdü! Doktorlar bile inanamadı

'MÜCEVHERLER BULDUK'

Hastanenin Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Siddhartha Biswas, Runi Khatun isimli kadının midesinde metal nesnelerin bulunduğunu belirtti.

Biswas, "Kadının midesinde aralarında kolye ve küpelerin de olduğu 1 kilo 680 gram ağırlığında çeşitli imitasyon mücevherler bulduk. Midesinde ayrıca 60 bozuk para ve hatta bir kol saati vardı." dedi.

Midesinden çıkanlar dehşete düşürdü! Doktorlar bile inanamadı

AKLİ DENGESİ BOZUK

Khatun, daha sonra doktorlara bu nesneleri yuttuğunu söyledi.

Hastane yetkililerinden Sharmila Moulik, Khatun'un akli dengesinin yerinde olmadığını ve psikiyatriste sevk edildiğini belirtti.

Moulik, ameliyatın ardından durumu stabil olan Khatun'un psikiyatrik tedavi göreceğini kaydetti.

Midesinden çıkanlar dehşete düşürdü! Doktorlar bile inanamadı

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Midesinden çıkanlar dehşete düşürdü! Doktorlar bile inanamadı
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