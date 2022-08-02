Dünya diken üstünde! Çin mi Tayvan mı? İşte savaşın eşiğine gelen iki ülkenin askeri güçleri
Dünya'nın gözü Çin ve Tayvan arasında yaşanan gerilime çevrildi. Son olarak ABD Temsilciler Başkanı Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin tüm uyarılara rağmen Tayvan'a gitmesiyle Çin askeri kuvvetlerini harekete geçirerek adeta teyakkuza geçti. Çin ve Taylan krizine ABD'nin de dahil olmasıyla 'savaş' söylemleri artarken ülkelerin ordu güçleri de merak konusu oldu. Hangi ordu daha güçlü? İşte 'Global Power Askeri Güç Sıralaması'na göre ülkelerin askeri güçleri...
02.08.2022 23:34 - Son Güncelleme: 03.08.2022 11:49
Son olarak ABD Temsilciler Başkanı Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik kongre heyetinin tüm uyarılara rağmen Tayvan'a gitmesiyle Çin adeta teyakkuza geçti.
70 YILDIR SÜREN ASKERİ GERİLİM
Tayvan ile Çin ana karası arasındaki cepheleşme, 1949'dan bu yana geçen 70 yılı aşkın sürede bölgede çok sayıda çatışma ve askeri gerilime sebep oldu.
GERİLİMİ DAHA ARTTIRAN NANCY PELOSİ'NİN ZİYARETİ
ABD Temsilciler Başkanı Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin tüm uyarılara rağmen Tayvan'a gitmesiyle Çin adeta teyekkuza geçti.