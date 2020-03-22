Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Almanya Başbakanı Angela Merkel...
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 6 kıtaya yayılan yeni tip ölümcül koronavirüs dünyayı adeta esir aldı. Birçok ülke sokağa çıkma yasağı getirirken bazı ülkeler ise OHAL ilan etti. Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel salgın olarak ilan ettiği koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aşarken vaka görülen kişilerin sayısı 308 bin olarak açıklandı. Dünyada konuşulan tek konu olan koronavirüs nedeniyle insanlar marketlere akın ederek stokçuluk yapma yoluna gitti. Uzmanların stokçuluk yapmayın diye uyarılarda bulunduğu bugünlerde Almanya Başbakanı Angela Merkel gündeme oturdu. Angela Merkel, başkent Berlin'deki bir süpermarkette alışveriş yaparken kameralara yansıdı.
22.03.2020 17:18
- Son Güncelleme: 22.03.2020 17:18
Almanya Başbakanı Angela Merkel ise ülkesinde koronavirüs krizi yaşandığı bir dönemde, market alışverişi yaparken görüntülendi.
DİĞER GALERİLER