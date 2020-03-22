Haberler Galeri Dünya Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Almanya Başbakanı Angela Merkel...

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Almanya Başbakanı Angela Merkel...

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 6 kıtaya yayılan yeni tip ölümcül koronavirüs dünyayı adeta esir aldı. Birçok ülke sokağa çıkma yasağı getirirken bazı ülkeler ise OHAL ilan etti. Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel salgın olarak ilan ettiği koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aşarken vaka görülen kişilerin sayısı 308 bin olarak açıklandı. Dünyada konuşulan tek konu olan koronavirüs nedeniyle insanlar marketlere akın ederek stokçuluk yapma yoluna gitti. Uzmanların stokçuluk yapmayın diye uyarılarda bulunduğu bugünlerde Almanya Başbakanı Angela Merkel gündeme oturdu. Angela Merkel, başkent Berlin'deki bir süpermarkette alışveriş yaparken kameralara yansıdı.

22.03.2020 17:18 - Son Güncelleme: 22.03.2020 17:18
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Almanya Başbakanı Angela Merkel...

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'deki Mitte bölgesinde süper market alışverişi yaparken görüntülendi.

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Almanya Başbakanı Angela Merkel...

Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 23 bin 129'a yükselirken, 93 kişi hayatını kaybetti.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Almanya Başbakanı Angela Merkel...

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise ülkesinde koronavirüs krizi yaşandığı bir dönemde, market alışverişi yaparken görüntülendi.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Almanya Başbakanı Angela Merkel...

MERKEL'İN MARKET ALIŞVERİŞİ
Başkent Berlin'deki bir süpermarkette kaydedilen görüntülerde, market arabasını süren Merkel'in dört şişe şarap, gıda ve hijyen malzemeleri satın aldığı görüldü.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Almanya Başbakanı Angela Merkel...

Kameralara yansıyan görüntüler, "Almanya Başbakanı stokçuluk yapıyor." yorumlarını beraberinde getirdi.

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