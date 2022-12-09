Çin basını savunma sanayimizdeki başarıyı konuşuyor: Çığır açtılar
Dünya, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısını konuşmaya devam ediyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun resmi yayın organı PLA Daily'de yayınlanan bir makalede Türkiye'nin, ABD'nin ambargolarına karşı yerli üretimle savaş gemileri ve hava savunma sistemleri üretmeyi başardığı belirtildi. Başkan Erdoğan'ın "bağımsız savunma sanayiini" savunduğu ve Türkiye'nin sadece dört yılda gemi inşası alanında çığır açtığı ifade edildi.
Türkiye'nin yerli savunma sanayii alanında imza attığı başarılar, Çin ordusunun da yakın takibinde. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) resmi yayın organı PLA Daily, savaş gemileri ve savunma sistemleri alanında imza atılan başarıları, sayfalarına taşıdı.
Makalede, "Dünya Kupası'nda Katar'ın özel misafiri" olarak nitelendirilen Türk Donanması'na ait Burgazada fırkateyninin, birçok Ortadoğu ülkesince tanındığı belirtildi. Türkiye'nin MİLGEM projesi, kapsamında üretilen ADA sınıfı üçüncü gemisi Burgazada'nın, 2018 yılında İstanbul Tersanesi'nden suya inerek görevine başladığı hatırlatıldı.
'TÜRKİYE ŞAŞIRTACAK BİR KARAR ALDI'
Makalede, ABD Kongresi'nin 1974'te, Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlamasıyla Türkiye'yi şaşırtacak bir karar aldığını ve ülkeye silah ambargosu uyguladığı hatırlatıldı. Ambargo nedeniyle, ABD yapımı 10'dan fazla muhribi teslim alamayan ve filosu gelişmiş savaş gemilerinden yoksun olan Türkiye'nin, utanç verici bir durumla karşı karşıya kaldığı ifade edildi. Ambargonun, doğrudan ve dolaylı milyarlarca dolar ekonomik kayba yol açtığı belirtildi.
O günlerden ders alan Türkiye'nin, kendi gücüyle savaş gemisi üretmek için harekete geçtiği belirtildi. Milli Gemi projesi MİLGEM'in başlamasıyla, Türk gemi inşa sanayiinin kendi gücüne dayanarak gemi inşası yolunda başarıyla ilerlediği ve dünyada gemi inşası sahnesindeki bir izleyiciden katılımcıya dönüştüğü ifade edildi.