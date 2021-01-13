CIA yıllardır sır gibi sakladığı UFO belgelerini yayınladı! Uzaylılar kurgu mu gerçek mi? Dünya bu istihbaratı konuşacak
UFO konusu yıllardır insanlığın merakını cezbeden ve hakkında en çok teori üretilen konulardan bir tanesi. Uzaylıların varlığı konusunda yüzlerce kitap yazıldı, onlarca fantastik film çekildi. Birçok video yıllardır "işte uzaylıların en net görüntüsü" diye servis edildi. Son dakika haberine göre ABD'nin Merkezi Haberalma Örgütü (CIA) UFO'larla ilgili kamuya açık milyonlarca belgesi indirilebilir bir formatta erişime açıldığını duyurdu. İşte dünyanın konuşacağı o gelişme.
13.01.2021 16:49
- Son Güncelleme: 13.01.2021 17:16
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