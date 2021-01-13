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CIA yıllardır sır gibi sakladığı UFO belgelerini yayınladı! Uzaylılar kurgu mu gerçek mi? Dünya bu istihbaratı konuşacak

UFO konusu yıllardır insanlığın merakını cezbeden ve hakkında en çok teori üretilen konulardan bir tanesi. Uzaylıların varlığı konusunda yüzlerce kitap yazıldı, onlarca fantastik film çekildi. Birçok video yıllardır "işte uzaylıların en net görüntüsü" diye servis edildi. Son dakika haberine göre ABD'nin Merkezi Haberalma Örgütü (CIA) UFO'larla ilgili kamuya açık milyonlarca belgesi indirilebilir bir formatta erişime açıldığını duyurdu. İşte dünyanın konuşacağı o gelişme.

DHA
13.01.2021 16:49 - Son Güncelleme: 13.01.2021 17:16
CIA yıllardır sır gibi sakladığı UFO belgelerini yayınladı! Uzaylılar kurgu mu gerçek mi? Dünya bu istihbaratı konuşacak

ABD'nin Merkezi Haberalma Örgütü (CIA) UFO'larla ilgili kamuya açık milyonlarca belgesi indirilebilir bir formatta erişime açıldığı belirtildi.

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CIA yıllardır sır gibi sakladığı UFO belgelerini yayınladı! Uzaylılar kurgu mu gerçek mi? Dünya bu istihbaratı konuşacak

John Greenewald tarafından yönetilen The Black Vault adlı web sitesi, hükümetin UFO'lar (tanımlanamayan uçan objeler) için belgelediği UAP (tanımlanamyan hava olayları) belgelerini yayımladı.

CIA yıllardır sır gibi sakladığı UFO belgelerini yayınladı! Uzaylılar kurgu mu gerçek mi? Dünya bu istihbaratı konuşacak

Tüm bu belgelere The Black Vaults'un web sitesinden erişilebiliyor.

CIA yıllardır sır gibi sakladığı UFO belgelerini yayınladı! Uzaylılar kurgu mu gerçek mi? Dünya bu istihbaratı konuşacak

2.2 MİLYONLUK SAYFA ARŞİVİ
Greenewald, Bilgiye Erişim Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında CIA de dahil olmak üzere birden fazla kurumdan aldığı binlerce dosyayı elle tarayarak 2,2 milyonluk sayfalık arşivi The Black Vault'a yükledi.

CIA yıllardır sır gibi sakladığı UFO belgelerini yayınladı! Uzaylılar kurgu mu gerçek mi? Dünya bu istihbaratı konuşacak

Bilgi özgürlüğü aktivisti Greenewald, dosyaları alabilmek adına hükümete 10 binden fazla FOIA talebinde bulunduğunu açıkladı.

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