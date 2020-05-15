ABD Başkanı Donald Trump'ın ölüm saatini verdiler! Şoke eden ölüm görüntülerinin ardından...
ABD Başkanı Donald Trump dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri. Özellikle koronavirüsün ABD sınırlarına kabus gibi çökmesinden sonra yaptığı söylemler akıllara durgunluk veren cinsten. Koronavirüs önlemi olarak insanlara dezenfektan enjekte edilmesini öneren Trump'ın, coronavirüs salgınına karşı önlemlerde bilinçli oalrak yetersiz kalması da kamuoyanın tepkisini çekiyor. Daha önce öldüğü ana ait olduğu iddia edilen Donald Trump'ın bu kez ölüm saatini verdiler.
15.05.2020 12:42
- Son Güncelleme: 15.05.2020 12:42
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