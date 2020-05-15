RAMAZAN İMSAKİYE
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ABD Başkanı Donald Trump'ın ölüm saatini verdiler! Şoke eden ölüm görüntülerinin ardından...

ABD Başkanı Donald Trump dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri. Özellikle koronavirüsün ABD sınırlarına kabus gibi çökmesinden sonra yaptığı söylemler akıllara durgunluk veren cinsten. Koronavirüs önlemi olarak insanlara dezenfektan enjekte edilmesini öneren Trump'ın, coronavirüs salgınına karşı önlemlerde bilinçli oalrak yetersiz kalması da kamuoyanın tepkisini çekiyor. Daha önce öldüğü ana ait olduğu iddia edilen Donald Trump'ın bu kez ölüm saatini verdiler.

15.05.2020 12:42 - Son Güncelleme: 15.05.2020 12:42
ABD Başkanı Donald Trump'ın ölüm saatini verdiler! Şoke eden ölüm görüntülerinin ardından...

Koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'nin New York kentinde koronavirüs (covid-19) ölümlerini sayan ve Washington yönetimini yeterli önlem almamakla suçlayan ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren bir pano asıldı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın ölüm saatini verdiler! Şoke eden ölüm görüntülerinin ardından...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ederken, salgının merkez üssü haline gelen ABD'de salgının etkisi günden güne artıyor. Ülkede salgına ilişkin yeteri önlem alınmadığını söyleyen vatandaşlar ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ölüm saatini verdiler! Şoke eden ölüm görüntülerinin ardından...

Film yapımcısı Eugene Jarecki tarafından kentin en ünlü mekanı Times Meydanı'na kurulan panoya, ''Trump Ölüm Saati'' adı verildi. Jarecki, ABD medyasında makale kalem alarak, ''Bırakın rakamlar konuşsun.'' değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ölüm saatini verdiler! Şoke eden ölüm görüntülerinin ardından...

Kovid-19 ölümlerinden, yeterince önlem almayan ABD Başkanı Trump'ı sorumlu tutan Jarecki, ''Bu acı unutulamaz. Bugün itibarıyla on binlerce Amerikalı, yönetimin daha önce harekete geçmemesi ve başarısızlığı yüzünden hayatını kaybetti" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ölüm saatini verdiler! Şoke eden ölüm görüntülerinin ardından...

ABD'NİN YOK OLMASINI İSTEDİĞİ BAŞKANI

Donald Trump ABD tarihinin en nefret edilen başkanı olabilir. Zira bir dönem öldüğü bile iddia edilmişti.

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