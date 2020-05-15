ABD Başkanı Donald Trump'ın ölüm saatini verdiler! Şoke eden ölüm görüntülerinin ardından...

Kovid-19 ölümlerinden, yeterince önlem almayan ABD Başkanı Trump'ı sorumlu tutan Jarecki, ''Bu acı unutulamaz. Bugün itibarıyla on binlerce Amerikalı, yönetimin daha önce harekete geçmemesi ve başarısızlığı yüzünden hayatını kaybetti" diye konuştu.